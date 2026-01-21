Туристка зайшла всередину піраміди в Єгипті й одразу пошкодувала про це (відео)

Жінка, яка побувала в Єгипті, зізналася, що пошкодувала про візит всередину однієї з найвідоміших стародавніх споруд світу. Її відео з піраміди швидко розійшлося соцмережами та викликало бурхливе обговорення серед користувачів.

Ролик показує вузькі кам'яні сходи і тісні проходи всередині Велика піраміда Гізи. Уже з перших секунд стає зрозуміло, що автору відео , опублікованого в TikTok, стало недобре, адже на екрані з'явився напис про те, що вхід всередину виявився помилкою.

У якийсь момент за кадром чути голос: "Я повертаюся", а потім жінка зупинилася в тісному коридорі. За кілька секунд вона погодилася зі своїм супутником, після чого почала і сама обережно спускатися назад униз.

У підписі до відео вона попередила інших туристів, що такий досвід може підійти не всім, особливо людям із клаустрофобією (сильним страхом замкнутих просторів). Саме вузькі тунелі, подібні до тих, що знаходяться всередині піраміди, часто викликають у людей паніку і сильний дискомфорт.

Видання Newsweek зазначає, що Велику піраміду вважають найбільшою з трьох пірамід на плато Гіза і єдиним збереженим чудом світу стародавнього світу. Спочатку її висота становила близько 147 метрів, проте з часом вона зменшилася через ерозію і втрату вапнякового облицювання.

Незважаючи на значні розміри зовні, внутрішній простір піраміди дивує своєю тіснотою. Архітектура споруди майже не передбачає широких залів. Відвідувачі пересуваються похилими коридорами, висіченими в масиві каменю, які місцями стають ще вужчими.

Вхід розташований на північній стороні на значній висоті від землі. Звідти шлях веде вниз похилим проходом, а потім угору, до Камери Цариці та Великої галереї. Навіть вона, попри свою популярність, залишається вузьким і витягнутим коридором, а глибші камери справляють ще більш гнітюче враження.

