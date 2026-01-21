Туристка зашла внутрь пирамиды в Египте и сразу пожалела об этом (видео)

Женщина, побывавшая в Египте, призналась, что пожалела о визите внутрь одного из самых известных древних сооружений мира. Ее видео из пирамиды быстро разошлось по соцсетям и вызвало бурное обсуждение среди пользователей.

Ролик показывает узкие каменные ступени и тесные проходы внутри Великая пирамида Гизы. Уже с первых секунд становится понятно, что автору видео опубликованного в TikTok стало не по себе, ведь на экране появилась надпись о том, что вход внутрь оказался ошибкой.

В какой-то момент за кадром слышен голос: "Я возвращаюсь", а затем женщина остановилась в тесном коридоре. Спустя несколько секунд она согласилась со своим спутником после чего начала и сама осторожно спускаться обратно вниз.

В подписи к видео она предупредила других туристов, что такой опыт может подойти не всем, особенно людям с клаустрофобией (сильным страхом замкнутых пространств). Именно узкие туннели, подобные тем, что находятся внутри пирамиды, часто вызывают у людей панику и сильный дискомфорт.

Издание Newsweek отмечает, что Великая пирамида считается самой крупной из трех пирамид на плато Гиза и единственным сохранившимся чудом света древнего мира. Изначально ее высота составляла около 147 метров, однако со временем она уменьшилась из-за эрозии и утраты известняковой облицовки.

Несмотря на внушительные размеры снаружи, внутреннее пространство пирамиды удивляет своей теснотой. Архитектура сооружения почти не предполагает широких залов. Посетители передвигаются по наклонным коридорам, высеченным в массиве камня, которые местами становятся еще уже.

Вход расположен на северной стороне на значительной высоте от земли. Оттуда путь ведет вниз по наклонному проходу, а затем вверх, к Камере Царицы и Большой галерее. Даже она, несмотря на свою известность, остается узким и вытянутым коридором, а более глубокие камеры производят еще более гнетущее впечатление.

