"Энджи в ярости": 20-летняя война Джоли и Кидман возродилась с новой силой

Новая роль голливудской актрисы Николь Кидман в роли врача Кей Скарпетты снова разожгла многолетнюю вражду между ней и Анджелиной Джоли.

Как сообщает RadarOnline.com, 58-летняя австралийская звезда получает первые восхищения своей игрой в криминальном триллере Amazon Prime "Скарпетта", основанном на бестселлере Патрисии Корнуэлл о судебно-медицинском эксперте, которая раскрывает убийства в свободное время.

Энджи возмущена после потери роли

Но 50-летняя Джоли, которая давно хотела сыграть эту роль, расстроена после того, как проиграла ее Кидман.

"Энджи в ярости и говорит, что проект у нее "украли", — сказал источник.

"Но правда в том, что ее переиграли, потому что Николь лучше понимает современную кино- и телеиндустрию", — добавил инсайдер, сказав, что Энджи "живет в определенном пузыре".

По словам источника, Анджелина Джоли красивая и культурно важна, и она прекрасно играет разные версии себя, но Кидман — "лучшая бизнесвумен".

Анджелина Джоли Фото: TOM FORD

Почему Николь Кидман?

А Николь помогло то, что она создала гигантский телевизионный бизнес — в течение последних 10 лет она работала с командой руководителей, чтобы воплотить в жизнь серию престижных хитов, включая "Большая маленькая ложь", "Девять идеальных незнакомцев", "Идеальная пара", "Экспаты", а также разрабатывает еще больше проектов.

"Скарпетта может стать новой вершиной для Николь, и она уже стремится вернуться во вселенную "Большой маленькой лжи" с Риз Уизерспун. Она не останавливается", — сказал источник.

То, что Кидман "крадет" роль Скарпетты у Джоли, — это лишь последняя глава в соперничестве, которое началось, когда Джоли заменила Кидман вместе с Брэдом Питтом в фильме 2005 года "Мистер и миссис Смит".

Источник сообщил: "Темная динамика между Анджелиной и Николь уходит лет в прошлое. Они обе появились примерно в одно и то же время, но Анджелина происходила из голливудской семьи, а Кидман была австралийкой, которая сама сделала себе удачу и пробилась, привлекая внимание Тома Круза", — отметил инсайдер.

Николь Кидман в фильме "Хорошая плохая девочка" Фото: скріншот

Гнев Джоли подпитывает ее убеждение, что Кидман всегда была на стороне первой жены Брэда Питта Дженнифер Энистон.

