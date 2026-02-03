"Енджі розлючена": 20-річна війна Джолі та Кідман відродилася з новою силою

Нова роль голлівудської акторки Ніколь Кідман у ролі лікарки Кей Скарпетти знову розпалила багаторічну ворожнечу між нею та Анджеліною Джолі.

Як повідомляє RadarOnline.com, 58-річна австралійська зірка отримує перші захоплення своєю грою в кримінальному трилері Amazon Prime "Скарпетта", заснованому на бестселері Патрісії Корнуелл про судово-медичну експертку, яка розкриває вбивства у вільний час.

Енджі обурена після втрати ролі

Але 50-річна Джолі, яка давно хотіла зіграти цю роль, засмучена після того, як програла її Кідман.

"Енджі розлючена і каже, що проєкт у неї "вкрали", — сказало джерело.

"Але правда в тому, що її переграли, бо Ніколь краще розуміє сучасну кіно- та телеіндустрію", — додав інсайдер, сказавши, що Енджі "живе в певній бульбашці".

За словами джерела, Анджеліна Джолі красива та культурно важлива, і вона чудово грає різні версії себе, але Кідман – "краща бізнесвумен".

Анджеліна Джолі Фото: TOM FORD

Чому Ніколь Кідман?

А Ніколь допомогло те, що вона створила гігантський телевізійний бізнес — протягом останніх 10 років вона працювала з командою керівників, щоб втілити в життя серію престижних хітів, включаючи "Велика маленька брехня", "Дев'ять ідеальних незнайомців", "Ідеальна пара", "Експати", а також розробляє ще більше проєктів.

"Скарпетта може стати новою вершиною для Ніколь, і вона вже прагне повернутися у всесвіт "Великої маленької брехні" з Різ Візерспун. Вона не зупиняється", — сказало джерело.

Те, що Кідман "краде" роль Скарпетти у Джолі, — це лише останній розділ у суперництві, яке розпочалося, коли Джолі замінила Кідман разом із Бредом Піттом у фільмі 2005 року "Містер і місіс Сміт".

Джерело повідомило: "Темна динаміка між Анджеліною та Ніколь сягає років у минуле.Вони обидві з'явилися приблизно в один і той самий час, але Анджеліна походила з голлівудської родини, а Кідман була австралійкою, яка сама зробила собі удачу та пробилася, привернувши увагу Тома Круза", — зазначив інсайдер.

Ніколь Кідман у фільмі "Хороша погана дівчинка" Фото: Скріншот

Гнів Джолі підживлює її переконання, що Кідман завжди була на боці першої дружини Бреда Пітта Дженніфер Еністон.

