Анджеліна Джолі готується залишити Голлівуд, аби почати новий етап: зірка виставила на продаж свій маєток

50-річна американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі готується залишити Голлівуд, аби почати новий етап у своєму житті — ймовірно, за межами Америки.

Зірка виставила на продаж історичну садибу Cecil B. DeMille вартістю 25 мільйонів доларів. Про це повідомило видання Page Six з посиланням на джерела.

У маєтку Cecil B. DeMille Анджеліна Джолі мешкає ще з 2016 року. Туди вона поселилася після розлучення з актором Бредом Піттом.

За даними видання People від 30 грудня, маєток у Лос-Анджелесі після ремонту почали показувати потенційним покупцям. Сама зірка вже готова до життя, яке "буде зосередженим не у Лос-Анджелесі", стверджує джерело.

"Є багато проєктів, якими вона захоплена, і вона почувається добре", — повідомив інсайдер, додавши, що акторка "з нетерпінням" очікувала на початок 2026 року.

Скриншот відео | маєток, у якому Анджеліна Джолі мешкає з 2016 року

Джерела Page Six розповіли, що у 2026 році Анджеліна Джолі ділитиме свій час між Нью-Йорком, у якому вона має модний колектив і бутик Atelier Jolie, та Європою, де в акторки є "більше приватності". Також, як стверджується, Джолі проводитиме час у Камбоджі, яка вважається її другою домівкою, оскільки там зірка є громадянкою.

Чому Анджеліна Джолі хоче покинути Лос-Анджелес?

Як пишуть ЗМІ з посиланням на інсайдерів, американська зірка хоче покинути Лос-Анджелес, аби "почати все спочатку".

"Вона не може достатньо віддалитися від драматичних подій… єдиний спосіб відпочити — це виїхати", — зазначив актор та продюсер Джей Бенджамін.

"Драматичні події", про які він згадав, почалися для Анджеліни Джолі з моменту процесу розлучення з Бредом Піттом, з яким вони змогли досягти остаточної згоди лише у грудні 2024 року. Це відбулося аж через вісім років з моменту подання документів на розлучення.

Маєток, у якому жила Джолі, зірка придбала для того, аби їхні діти "були ближче до батька". Проте раніше акторка зізнавалася, що як тільки їм виповниться 18, то зможе покинути його.

