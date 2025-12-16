50-річна Анджеліна Джолі показала шрами на своєму тілі після операції (фото)

Голлівудська акторка вперше публічно показала шрами від подвійної мастектомії, з'явившись на обкладинці дебютного номера французького видання журналу Time.

50-річна лауреатка премії "Оскар" Анджеліна Джолі прикрасила обкладинку першого випуску Time France. Журнал вийшов у понеділок. Фотосесію для видання провів Натаніель Голдберг. На знімку акторка постала в топі з глибоким вирізом, не приховуючи шрамів від операції.

"Ці шрами я ділю з багатьма жінками, яких люблю. Мене завжди зворушує, коли бачу, як інші жінки діляться своїми історіями", — зазначила Джолі в коментарі виданню.

Історія Анджеліни Джолі

Зазначимо, у 2013 році акторка пройшла подвійну мастектомію, а через два роки — подвійну оваріектомію через генетичну схильність до онкологічних захворювань. Її відкритість щодо цієї теми тоді надихнула багатьох жінок пройти медичне обстеження.\

Відео дня

В інтерв'ю Time France зірка наголосила на важливості доступності медичного обстеження: "Можливість пройти діагностику та отримати лікування не повинна залежати від фінансового стану чи місця проживання людини".

Анджеліна Джолі на обкладинці TIME Фото: TIME

Окрім обкладинки, фотосесія включає монохромні великі плани акторки та атмосферні широкі кадри.

Наразі Джолі готується до прем'єри фільму "Coutures" французької режисерки Аліс Вінокур. Стрічка вийде у французький прокат 18 лютого 2026 року, а її сюжет перегукується з особистим досвідом акторки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анджеліна Джолі підтримала дівчинку з Харківщини, яка пережила ракетний удар РФ.

Акторка не отримала номінацію на "Оскар" за фільм "Марія", що стало для неї великим ударом.

Ми також розповідали, як Анджеліна Джолі переживала розлучення з Бредом Піттом.