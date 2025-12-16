50-річна Анджеліна Джолі показала шрами на своєму тілі після операції (фото)
Голлівудська акторка вперше публічно показала шрами від подвійної мастектомії, з'явившись на обкладинці дебютного номера французького видання журналу Time.
50-річна лауреатка премії "Оскар" Анджеліна Джолі прикрасила обкладинку першого випуску Time France. Журнал вийшов у понеділок. Фотосесію для видання провів Натаніель Голдберг. На знімку акторка постала в топі з глибоким вирізом, не приховуючи шрамів від операції.
"Ці шрами я ділю з багатьма жінками, яких люблю. Мене завжди зворушує, коли бачу, як інші жінки діляться своїми історіями", — зазначила Джолі в коментарі виданню.
Історія Анджеліни Джолі
Зазначимо, у 2013 році акторка пройшла подвійну мастектомію, а через два роки — подвійну оваріектомію через генетичну схильність до онкологічних захворювань. Її відкритість щодо цієї теми тоді надихнула багатьох жінок пройти медичне обстеження.\
В інтерв'ю Time France зірка наголосила на важливості доступності медичного обстеження: "Можливість пройти діагностику та отримати лікування не повинна залежати від фінансового стану чи місця проживання людини".
Окрім обкладинки, фотосесія включає монохромні великі плани акторки та атмосферні широкі кадри.
Наразі Джолі готується до прем'єри фільму "Coutures" французької режисерки Аліс Вінокур. Стрічка вийде у французький прокат 18 лютого 2026 року, а її сюжет перегукується з особистим досвідом акторки.
