"Фото року": у мережі обговорюють знімок, де Анджеліна Джолі в антидроновому тунелі в Херсоні

У мережі з’явилося нове фото, яке користувачі вже називають "кадром року". На знімку — голлівудська акторка Анджеліна Джолі під антидроновою сіткою, яка стала звичним елементом пейзажу Херсона та його околиць.

Знімок почали поширювати у мережі лише зараз — із міркувань безпеки. Зокрема, його можна побачити в Telegram-каналах.

Джолі, яка раніше приїздила в Україну з гуманітарною місією, зображена у касці та бронежилеті з написом Legacy of War — організації, що допомагає постраждалим від війни.

Анджеліна Джолі в Херсоні Фото: соцмережі

Фото стало символом підтримки України у найскладніші часи та нагадуванням про реалії життя під постійною загрозою атак ударних дронів.

Анджеліна Джолі відвідала Херсон

Анджеліна Джолі неочікувано приїхала в Україну 5 листопада. У межах благодійної програми вона відвідала кілька медичних закладів у Херсоні та Миколаєві.

Telegram-канал "Реальний Херсон" оприлюднив кадри, де акторці вручають шеврон в одній із лікарень обласного центру.

Під час поїздки до прифронтових регіонів Джолі спілкувалася з медиками, волонтерами та місцевими родинами, які живуть під постійною загрозою атак дронів, обстрілів і мін. Вона висловила захоплення мужністю та стійкістю українців.

Заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков зазначив, що цей візит став важливим сигналом підтримки: "Він показав, що ми не самі, і допоможе привернути більше уваги до Херсона".

Крім того, 33-річний волонтер Дмитро Пищиков, який був водієм у кортежі Анджеліни Джолі, все ще перебуває в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в Миколаївській області.