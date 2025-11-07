"Фото года": в сети обсуждают снимок, где Анджелина Джоли в антидроновом тоннеле в Херсоне

В сети появилось новое фото, которое пользователи уже называют "кадром года". На снимке — голливудская актриса Анджелина Джоли под антидроновой сеткой, которая стала привычным элементом пейзажа Херсона и его окрестностей.

Снимок начали распространять в сети только сейчас — из соображений безопасности. В частности, его можно увидеть в Telegram-каналах.

Джоли, которая ранее приезжала в Украину с гуманитарной миссией, изображена в каске и бронежилете с надписью Legacy of War — организации, помогающей пострадавшим от войны.

Анджелина Джоли в Херсоне Фото: соцсети

Фото стало символом поддержки Украины в самые сложные времена и напоминанием о реалиях жизни под постоянной угрозой атак ударных дронов.

Анджелина Джоли посетила Херсон

Анджелина Джоли неожиданно приехала в Украину 5 ноября. В рамках благотворительной программы она посетила несколько медицинских учреждений в Херсоне и Николаеве.

Telegram-канал "Реальный Херсон" обнародовал кадры, где актрисе вручают шеврон в одной из больниц областного центра.

Во время поездки в прифронтовые регионы Джоли общалась с медиками, волонтерами и местными семьями, которые живут под постоянной угрозой атак дронов, обстрелов и мин. Она выразила восхищение мужеством и стойкостью украинцев.

Заместитель начальника Херсонской ОГА Александр Толоконников отметил, что этот визит стал важным сигналом поддержки: "Он показал, что мы не одни, и поможет привлечь больше внимания к Херсону".

Кроме того, 33-летний волонтер Дмитрий Пищиков, который был водителем в кортеже Анджелины Джоли, все еще находится в территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Николаевской области.