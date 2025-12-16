50-летняя Анджелина Джоли показала шрамы на своем теле после операции (фото)
Голливудская актриса впервые публично показала шрамы от двойной мастэктомии, появившись на обложке дебютного номера французского издания журнала Time.
50-летняя лауреат премии "Оскар" Анджелина Джоли украсила обложку первого выпуска Time France. Журнал вышел в понедельник. Фотосессию для издания провел Натаниэль Голдберг. На снимке актриса предстала в топе с глубоким вырезом, не скрывая шрамов от операции.
"Эти шрамы я делю со многими женщинами, которых люблю. Меня всегда трогает, когда вижу, как другие женщины делятся своими историями", — отметила Джоли в комментарии изданию.
История Анджелины Джоли
Отметим, в 2013 году актриса прошла двойную мастэктомию, а через два года — двойную овариэктомию из-за генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям. Ее открытость по этой теме тогда вдохновила многих женщин пройти медицинское обследование.
В интервью Time France звезда отметила важность доступности медицинского обследования: "Возможность пройти диагностику и получить лечение не должна зависеть от финансового состояния или места жительства человека".
Кроме обложки, фотосессия включает монохромные крупные планы актрисы и атмосферные широкие кадры.
Сейчас Джоли готовится к премьере фильма "Coutures" французского режиссера Алис Винокур. Лента выйдет во французский прокат 18 февраля 2026 года, а ее сюжет перекликается с личным опытом актрисы.
