"Это отвратительно": звезда сериала "Корона" призналась, какую проблему со здоровьем не могла преодолеть в течение 5 лет

41-летняя британская актриса Клэр Фой, которая сыграла королеву Елизавету II в сериале "Корона" в молодые годы, призналась, что на протяжении долгих пяти лет не могла одолеть проблему паразитов.

Звезда утверждает, что из-за этого она была вынуждена изменить свою привычную жизнь. Об этом Клэр Фой рассказала на подкасте Table Manners, передает издание BBC.

Актриса раскрыла, что начала подозревать проблемы со здоровьем, когда начала терять вес некоторое время. Тогда она обратилась к медикам, которые выяснили проблему.

"Они (паразиты — ред.) путешествуют парами. Мне сказал об этом врач — отвратительно, абсолютно противно", — отметила Фой.

Хотя точного происхождения проблемы звезда не знает, однако сама она подозревает, что могла заразиться ими, когда находилась в Марокко.

Кадр из сериала "Корона"| Клэр Фой рассказала правду о проблемах со здоровьем, которые имела раньше

Из-за проблемы актрисе пришлось изменить стиль жизни, в частности пересмотреть собственный рацион. Фой отказалась от кофеина, чтобы очистить свой организм.

Відео дня

Кроме того, звезда значительно ограничила потребление глютена и сахара, чтобы справиться с определенным аутоиммунным заболеванием. С проблемой паразитов актриса смогла справиться только после пяти лет борьбы.

Ранее Клэр рассказывала в интервью для газеты Sunday Times, что считала в молодости, что ей не удастся дожить до 40 лет. Актриса так думала из-за того, что в ее жизни было "много медицинских проблем". О некоторых из них она не стесняется говорить откровенно сейчас.

Где снялась Клэр Фой

Клэр Фой больше всего прославилась ролью молодой королевы Елизаветы II в сериале "Корона" от Netflix. Эта роль принесла ей награды "Золотой глобус" и Премию Гильдии киноактеров США.

До этого Фой снялась в сериале "Время ведьм" (2011), фильмах "Первый человек" (2018), "Девушка в паутине" (2018), "Говорящие женщины" (2022), "Все мы незнакомцы" (2023) и других.

Напомним, 4 февраля 27-летняя девушка Леонардо Ди Каприо показалась в Instagram в смелом кружевном платье.

Также 3 февраля издание RadarOnline.com рассказывало, как многолетняя война Джоли и Кидман возродилась с новой силой.