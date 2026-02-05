"Це огидно": зірка серіалу "Корона" зізналася, яку проблему зі здоров'ям не могла подолати упродовж п'яти років

41-річна британська акторка Клер Фой, яка зіграла королеву Єлизавету II у серіалі "Корона" у молоді роки, зізналася, що упродовж довгих п'яти років не могла здолати проблему паразитів.

Зірка стверджує, що через це вона була змушена змінити своє звичне життя. Про це Клер Фой розповіла на подкасті Table Manners, передає видання BBC.

Акторка розкрила, що почала підозрювати негаразди зі здоров'ям, коли почала втрачати вагу деякий час. Тоді вона звернулася до медиків, які з'ясували проблему.

"Вони (паразити — ред.) подорожують парами. Мені сказав про це лікар — огидно, абсолютно гидко", — зазначила Фой.

Хоча точного походження проблеми зірка не знає, проте сама вона підозрює, що могла заразитися ними, коли перебувала у Марокко.

Кадр з серіалу "Корона" | Клер Фой розповіла правду про проблеми зі здоров'ям, які мала раніше

Через проблему акторці довелося змінити стиль життя, зокрема переглянути власний раціон. Фой відмовилася від кофеїну, аби очистити свій організм.

Окрім того, зірка значно обмежила споживання глютену та цукру, аби впоратися з певним аутоімунним захворюванням. З проблемою паразитів акторка змогла впоратися лише після п'яти років боротьби.

Раніше Клер розповідала в інтерв'ю для газети Sunday Times, що вважала у молодості, що їй не вдасться дожити до 40 років. Акторка так думала через те, що в її житті було "багато медичних проблем". Про деякі з них вона не соромиться говорити відверто зараз.

Де знялася Клер Фой

Клер Фой найбільше прославилася роллю молодої королеви Єлизавети II у серіалі "Корона" від Netflix. Ця роль принесла їй нагороди "Золотий глобус" та Премію Гільдії кіноакторів США.

До цього Фой знялася у серіалі "Час відьом" (2011), фільмах "Перша людина" (2018), "Дівчина у павутинні" (2018), "Говорять жінки" (2022), "Всі ми незнайомці" (2023) та інших.

