Актриса Хэлли Берри выходит замуж после 6 лет отношений (фото)

Американская актриса Хэлли Берри объявила о предстоящей свадьбе. Радостной новостью звезда поделилась во время телеэфира популярного шоу.

Избранником 59-летней Холли Берри стал музыкант Ван Хант. Ранее в сети ходили слухи, якобы актриса отказала возлюбленному во время предложения, однако она решила публично их опровергнуть и расставить все точки над "і". О помолвке актриса рассказала в The Tonight Show с Джимми Фэллоном.

"Я уже встречаюсь с Ваном почти шесть лет. Что ж, существует определенная путаница относительно того, что он предлагал мне жениться, а я сказала "нет". Но это не так. Я не говорила "нет". Мы просто не назначили дату", — подчеркнула Хэлли и показала обручальное кольцо.

Отношения Хэлли Берри

Актриса уже трижды была замужем. Ее первым мужем стал бейсболист Дэвид Джастис, вторым — музыкант Эрик Бене. После этого Берри состояла в отношениях с фотомоделью Гэбриелом Обри, от которого родила дочь Налу Ариэлу. Третьим официальным мужем актрисы был Оливье Мартинес, в браке с которым в 2013 году родился сын Масео Роберт Мартинес. С Ваном Хантом Хэлли Берри находится в отношениях с 2021 года.

Хэлли Берри и Ван Гант женятся Фото: Instagram

