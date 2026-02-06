Акторка Геллі Беррі виходить заміж після 6 років стосунків (фото)

Американська акторка Геллі Беррі оголосила про майбутнє весілля. Радісною новиною зірка поділилася під час телеефіру популярного шоу.

Обранцем 59-річної Геллі Беррі став музикант Ван Гант. Раніше в мережі ширилися чутки, нібито акторка відмовила коханому під час освідчення, однак вона вирішила публічно їх спростувати та розставити всі крапки над "і". Про заручини акторка розповіла в The Tonight Show з Джиммі Феллоном.

"Я вже зустрічаюсь з Ваном майже шість років. Що ж, існує певна плутанина щодо того, що він пропонував мені одружитися, а я сказала "ні". Але це не так. Я не говорила "ні". Ми просто не призначили дати", – наголосила Геллі та показала обручку.

Стосунки Геллі Беррі

Акторка вже тричі була заміжня. Її першим чоловіком став бейсболіст Девід Джастіс, другим — музикант Ерік Бене. Після цього Беррі перебувала у стосунках із фотомоделлю Гебрієлом Обрі, від якого народила доньку Налу Аріелу. Третім офіційним чоловіком акторки був Олів'є Мартінес, у шлюбі з яким у 2013 році народився син Масео Роберт Мартінес. З Ваном Гантом Геллі Беррі перебуває у стосунках з 2021 року.

Геллі Беррі і Ван Гант одружуються Фото: Instagram

