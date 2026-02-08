Умер основатель и солист рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд

Основатель и вокалист американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался 7 февраля на 48-м году жизни.

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Брэда Арнольда, основателя, вокалиста и автора песен группы 3 Doors Down, в субботу, 7 февраля, в возрасте 47 лет", — говорится на официальной странице группы в Facebook.

Музыкант умер во сне, в окружении семьи, после борьбы с онкологическим заболеванием.

Как пишет Variety, в мае 2025 года Арнольд рассказал, что у него диагностировали рак почки 4-й стадии.

Группу 3 Doors Down Арнольд основал в 1996 году вместе с гитаристом Мэттом Робертсом и басистом Тоддом Харреллом, изначально совмещая вокал и игру на ударных.

В 1997 году группа записала демо с песней Kryptonite, написанной Арнольдом еще в школе. После перезаписи трек вышел в 2000 году, занял 3-е место в Billboard Hot 100 и вошел в дебютный альбом The Better Life, который продался тиражом около 7 млн копий и достиг 7-й строчки Billboard 200.

С альбома Away from the Sun (2002) Арнольд стал исключительно вокалистом. В последующие годы музыкант оставался фронтменом группы.

