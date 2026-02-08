Помер засновник і соліст рок-гурту 3 Doors Down Бред Арнольд

Засновник і вокаліст американської рок-гурту 3 Doors Down Бред Арнольд помер 7 лютого на 48-му році життя.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть Бреда Арнольда, засновника, вокаліста і автора пісень групи 3 Doors Down, в суботу, 7 лютого, у віці 47 років", — йдеться на офіційній сторінці гурту у Facebook.

Музикант помер уві сні, в оточенні сім'ї, після боротьби з онкологічним захворюванням.

Як пише Variety, в травні 2025 року Арнольд розповів, що у нього діагностували рак нирки 4-ї стадії.

Гурт 3 Doors Down Арнольд заснував у 1996 році разом з гітаристом Меттом Робертсом і басистом Тоддом Харреллом, спочатку поєднуючи вокал і гру на ударних.

У 1997 році група записала демо з піснею Kryptonite, написаною Арнольдом ще в школі. Після перезапису трек вийшов у 2000 році, посів 3-тє місце в Billboard Hot 100 і увійшов до дебютного альбому The Better Life, який продався тиражем близько 7 млн копій і досяг 7-ї сходинки Billboard 200.

З альбому Away from the Sun (2002) Арнольд став виключно вокалістом. У наступні роки музикант залишався фронтменом групи.

