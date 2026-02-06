Відомий український митець помер від "голоду та холоду": всі подробиці трагедії

Оператор багато років працював оператором на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Серед його робіт – фільми "Пропала грамота" та "Ральфе, здрастуй".

4 лютого у Ворзелі помер відомий кінооператор Павло Лойко. Йому було 82 роки. Про трагедію у своєму Facebook розповіла Світлана Поклад, зазначивши, що причиною смерті стали нестерпні умови життя — відсутність їжі та тепла.

Смерть Павла Лойка

За словами Світлани, останні тижні життя кінооператора та його дружини Лідії були надзвичайно важкими. Подружжя потерпало від гострої нестачі коштів і голодувало.

Світлана розповіла про обставини смерті оператора Фото: Facebook

"Щодо поховання. Пана Павла поховають за рахунок місцевого бюджету, про що повідомив наш староста селища В’ячеслав Преподобний. Я щиро вдячна усім, хто не пройшов повз біду. Сподіваюся, після розголосу соціальні служби зможуть допомогти вдові. Ми, сусіди, теж будемо стежити за ситуацією. І чомусь вірю, що тепер пані Лідія зможе контактувати з нами усіма. Ще раз дякую вам за щирість", — повідомила Світлана.

Заклик про допомогу

Перед цим вона зверталася до людей із закликом про допомогу.

"Сталася трагедія. Чесно кажучи, в мене навіть слів не вистачає, але я маю звернутися до вас, друзі. Вночі помер сусід…І тепер найстрашніше. Він помер від голоду та холоду… Сімʼя — він і дружина…Більше нікого. На жаль, вони були відлюдниками, нікого у своє життя не пускали. Максимум — добрий день, добрий вечір. А так — діляночка, городина. Вік 80+. Тільки сьогодні вдова розповіла, що вже два тижні вони сиділи на… воді, бо не було грошей на їжу. Вчора серце чоловіка зупинилося, не витримало", — поділилась подробицями жінка.

Скрутне матеріальне становище

За словами Світлани, у покійного залишилася дружина Лідія. Її матеріальне становище дуже скрутне.

"Я щиро, від усієї душі дякую кожному з вас, друзі. Часи важкі, але легше розуміти, що поруч є ті, хто підтримає, плече підставить…І все ж, повертаючись до цього жахливого випадку, додам. Просто уявіть, скільки людей похилого віку зараз страждає поруч з нами! Так, час важкий, дуже важкий, але ми маємо поступово виходити зі стану заціпеніння і починати допомагати одне одному! Особливо старим людям, молодим мамам!" — підсумувала пані Поклад.

Світлана оголосила збір Фото: Facebook

Павло Лойко народився у липні 1943 року. Освіту здобув у Всеросійському державному інституті кінематографії імені Герасимова. Довгі роки працював оператором на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Серед його робіт – фільми "Пропала грамота" та "Ральфе, здрастуй". У Ворзелі митець мешкав з 1990-х років.

