Известный украинский художник умер от "голода и холода": все подробности трагедии

Оператор много лет работал оператором на Национальной киностудии имени Александра Довженко. Среди его работ — фильмы "Пропавшая грамота" и "Ральфе, здравствуй".

4 февраля в Ворзеле умер известный кинооператор Павел Лойко. Ему было 82 года. О трагедии в своем Facebook рассказала Светлана Поклад, отметив, что причиной смерти стали невыносимые условия жизни — отсутствие еды и тепла.

Смерть Павла Лойко

По словам Светланы, последние недели жизни кинооператора и его жены Лидии были чрезвычайно тяжелыми. Супруги страдали от острой нехватки средств и голодали.

Светлана рассказала об обстоятельствах смерти оператора Фото: Facebook

"Что касается похорон. Павла похоронят за счет местного бюджета, о чем сообщил наш староста поселка Вячеслав Преподобный. Я искренне благодарна всем, кто не прошел мимо беды. Надеюсь, после огласки социальные службы смогут помочь вдове. Мы, соседи, тоже будем следить за ситуацией. И почему-то верю, что теперь госпожа Лидия сможет контактировать с нами всеми. Еще раз спасибо вам за искренность", — сообщила Светлана.

Призыв о помощи

Перед этим она обращалась к людям с призывом о помощи.

"Произошла трагедия. Честно говоря, у меня даже слов не хватает, но я должен обратиться к вам, друзья. Ночью умер сосед... И теперь самое страшное. Он умер от голода и холода... Семья — он и жена... Больше никого. К сожалению, они были отшельниками, никого в свою жизнь не пускали. Максимум — добрый день, добрый вечер. А так — участок, огород. Возраст 80+. Только сегодня вдова рассказала, что уже две недели они сидели на... воде, потому что не было денег на еду. Вчера сердце мужа остановилось, не выдержало", — поделилась подробностями женщина.

Тяжелое материальное положение

По словам Светланы, у покойного осталась жена Лидия. Ее материальное положение очень тяжелое.

"Я искренне, от всей души благодарю каждого из вас, друзья. Времена тяжелые, но легче понимать, что рядом есть те, кто поддержит, плечо подставит... И все же, возвращаясь к этому ужасному случаю, добавлю. Просто представьте, сколько стариков сейчас страдает рядом с нами! Да, время тяжелое, очень тяжелое, но мы должны постепенно выходить из состояния оцепенения и начинать помогать друг другу! Особенно старым людям, молодым мамам!" — подытожила госпожа Поклад.

Светлана объявила сбор Фото: Facebook

Павел Лойко родился в июле 1943 года. Образование получил во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова. Долгие годы работал оператором на Национальной киностудии имени Александра Довженко. Среди его работ — фильмы "Пропавшая грамота" и "Ральфе, здравствуй". В Ворзеле художник жил с 1990-х годов.

