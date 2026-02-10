50-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в полупрозрачном платье (видео)

50-летняя американская актриса Анджелина Джоли ошеломила публику своим платьем с драгоценностями, посетив премьеру фильма "Кутюр" в Париже.

Звезда, которая играет Максин Уокер в фильме, премьера которого запланирована на 18 февраля, привлекла внимание, выйдя на красную дорожку. Об этом пишет Daily Mail.

Образ Анджелины Джоли

Энджи выглядела элегантно в полупрозрачном платье в пол, украшенном блестками. Она сочетала свой наряд с высокими черными туфлями на шпильках.

Звезда экрана дополнила гламурный образ пышной прической с подчеркнутым изгибом и вечерним макияжем.

Анджелина Джоли

Фильм "Кутюр" с Анджелиной Джоли

Лента рассказывает о Максин, которая приезжает в Париж, чтобы снять видеоклип для модного мероприятия. Несмотря на то, что девушка не интересуется индустрией, она нуждается в деньгах, поскольку переживает развод, имеет дочь-подростка и готовится к съемкам своего следующего фильма.

Но когда она прибывает в город, то получает диагноз рака молочной железы.

Недавно Анджелина Джоли призналась, что ее привлекла эта роль, поэтому напомнила ей о чувствах собственной матери во время болезни. Маршелин Бертран, мать Анджелины, умерла в 2007 году в возрасте 56 лет после восьмилетней борьбы с раком яичников и молочной железы.

