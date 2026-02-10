Підтримайте нас RU
50-річна Анджеліна Джолі вийшла у світ у напівпрозорій сукні (відео)

Анджеліна Джолі вийшла у світ у прозорій сукні
Анджеліна Джолі | Фото: madame.lefigaro.fr

50-річна американська акторка Анджеліна Джолі приголомшила публіку своєю сукнею з коштовностями, відвідавши прем'єру фільму "Кутюр" у Парижі.

Зірка, яка грає Максін Вокер у фільмі, прем'єра якого запланована на 18 лютого, привернула увагу, вийшовши на червону доріжку. Про це пише Daily Mail.

Образ Анджеліни Джолі

Енджі виглядала елегантно у напівпрозорій сукні до підлоги, прикрашеній блискітками. Вона поєднала своє вбрання з високими чорними туфлями на шпильках.

Зірка екрану доповнила гламурний образ пишною зачіскою з підкресленим вигином та вечірнім мейкапом.

Анджеліна Джолі

Фільм "Кутюр" з Анджеліною Джолі

Стрічка розповідає про Максін, яка приїжджає до Парижа, щоб зняти відеокліп для модного заходу. Незважаючи на те, що дівчина не цікавиться індустрією, вона потребує грошей, оскільки переживає розлучення, має доньку-підлітка та готується до зйомок свого наступного фільму.

Але коли вона прибуває до міста, то отримує діагноз раку молочної залози.

Нещодавно Анджеліна Джолі зізналася, що її привабила ця роль, тому нагадала їй про почуття власної матері під час хвороби. Маршелін Бертран, мати Анджеліни, померла у 2007 році у віці 56 років після восьмирічної боротьби з раком яєчників та молочної залози.

