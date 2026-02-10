Младше на 43 года: бывший глава Google встречается с девушкой, которая годится ему во внучки
70-летний миллиардер Эрик Шмидт, появился на публике в компании 27-летней спутницы, отец которой — известный немецкий политик, премьер-министр Баварии.
Бывший глава Google Эрик Шмидт, которому исполнилось 70 лет, как оказалось, встречается с моделью Глорией-Софи Буркандт, которой всего 27 лет. Парочку уже видели на форуме в Давосе, пишет Daily Mail.
Слухи об их романе — и 43-летняя разница в возрасте — привлекли пристальное внимание по обе стороны Атлантики. Шмидт на 21 год старше отца Глории-Софи, Маркуса Зедера.
Зедер является лидером немецкой консервативной Христианско-социальной партии, что ставит его дочь в центр одной из самых влиятельных политических семей Европы.
Она создала себе публичный имидж как модель, писательница и оратор, а также является покровительницей образовательной инициативы Рихарда Вагнера для детей. Согласно сообщениям немецких СМИ, она изучала экономику, получила высшее образование и продолжает работу над докторской диссертацией.
Эрик Шмидт и его юная возлюбленная уже побывали в США, Индии и Европе. Ожидается, что на следующей неделе они примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
Источник, близкий к Шмидту, отметил, что 70-летний миллиардер не будет официально называть эти отношения "романтическими", заявив вместо этого, что они с Глорией-Софи "близкие друзья".
Эрик Шмидт и Глория-Софи Буркандт познакомились в Гарвардском университете в конце 2025 года. Вскоре после этого они начали вместе появляться на крупных международных мероприятиях.
Влияние Шмидта сегодня простирается далеко за пределы Кремниевой долины. Он продолжает активно заниматься искусственным интеллектом, аэрокосмическими проектами и благотворительностью, формируя дискуссии о будущем технологий и национальной безопасности.
Шмидт, который руководил Google в период его стремительного роста и превращения в глобальную технологическую державу, женат на филантропе Венди Шмидт, 70 лет, с 1980 года.
Хотя они публично не комментировали свой брак, ходят слухи, что у них открытые отношения. Они часто вместе выходят в свет.
Таблоиды неоднократно писали, что у Эрика Шмидта были романы с молодыми известными женщинами. Причем миллиардер предпочитает брюнеток. Так, его связывали с модельером Шошанной Грусс, светской львицей Уллой Паркер, PR-менеджером Марси Саймон, вице-президентом по коммуникациям Совета по международным отношениям Лизой Шилдс, пианисткой Чо-Сан Нгуен, бывшим корреспондентом CNBC Кейт Бонер и бывшей олимпийской фигуристкой Александрой Дуйсберг. Последние отношения Шмидта начались после ожесточенного и широко освещавшегося в СМИ судебного спора с предпринимательницей в сфере высоких технологий Мишель Риттер, с которой он встречался после знакомства по работе.
Риттер подала судебные иски, обвиняя Шмидта в злоупотреблениях, слежке и принудительном контроле — обвинения, которые он категорически отрицает.
Огромное состояние Эрика Шмидта, оцениваемое в десятки миллиардов долларов, позволило ему занимать самые высокие должности в бизнесе, науке и международной политике и после того, как он покинул пост руководителя Google.
Он был генеральным директором Google с 2001 по 2011 год, а с 2011 по 2018 год занимал должность исполнительного председателя совета директоров.
Шмидт часто посещает глобальные форумы, такие как Всемирный экономический форум в Давосе, где он общается с премьер-министрами, например, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в 2021 году.
