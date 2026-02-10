Младше на 43 года: бывший глава Google встречается с девушкой, которая годится ему во внучки

70-летний миллиардер Эрик Шмидт, появился на публике в компании 27-летней спутницы, отец которой — известный немецкий политик, премьер-министр Баварии.

Бывший глава Google Эрик Шмидт, которому исполнилось 70 лет, как оказалось, встречается с моделью Глорией-Софи Буркандт, которой всего 27 лет. Парочку уже видели на форуме в Давосе, пишет Daily Mail.

Слухи об их романе — и 43-летняя разница в возрасте — привлекли пристальное внимание по обе стороны Атлантики. Шмидт на 21 год старше отца Глории-Софи, Маркуса Зедера.

Глория-Софи со своим отцом-политиком Фото: Bild

Зедер является лидером немецкой консервативной Христианско-социальной партии, что ставит его дочь в центр одной из самых влиятельных политических семей Европы.

Она создала себе публичный имидж как модель, писательница и оратор, а также является покровительницей образовательной инициативы Рихарда Вагнера для детей. Согласно сообщениям немецких СМИ, она изучала экономику, получила высшее образование и продолжает работу над докторской диссертацией.

Эрик Шмидт и его юная возлюбленная уже побывали в США, Индии и Европе. Ожидается, что на следующей неделе они примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник, близкий к Шмидту, отметил, что 70-летний миллиардер не будет официально называть эти отношения "романтическими", заявив вместо этого, что они с Глорией-Софи "близкие друзья".

Эрик Шмидт и Глория-Софи Буркандт познакомились в Гарвардском университете в конце 2025 года. Вскоре после этого они начали вместе появляться на крупных международных мероприятиях.

Эрик Шмидт побывал со своей возлюбленной в Давосе

Влияние Шмидта сегодня простирается далеко за пределы Кремниевой долины. Он продолжает активно заниматься искусственным интеллектом, аэрокосмическими проектами и благотворительностью, формируя дискуссии о будущем технологий и национальной безопасности.

Шмидт, который руководил Google в период его стремительного роста и превращения в глобальную технологическую державу, женат на филантропе Венди Шмидт, 70 лет, с 1980 года.

Хотя они публично не комментировали свой брак, ходят слухи, что у них открытые отношения. Они часто вместе выходят в свет.

Эрик Шмидт со своей женой Венди Фото: Соцмережі

Таблоиды неоднократно писали, что у Эрика Шмидта были романы с молодыми известными женщинами. Причем миллиардер предпочитает брюнеток. Так, его связывали с модельером Шошанной Грусс, светской львицей Уллой Паркер, PR-менеджером Марси Саймон, вице-президентом по коммуникациям Совета по международным отношениям Лизой Шилдс, пианисткой Чо-Сан Нгуен, бывшим корреспондентом CNBC Кейт Бонер и бывшей олимпийской фигуристкой Александрой Дуйсберг. Последние отношения Шмидта начались после ожесточенного и широко освещавшегося в СМИ судебного спора с предпринимательницей в сфере высоких технологий Мишель Риттер, с которой он встречался после знакомства по работе.

Риттер подала судебные иски, обвиняя Шмидта в злоупотреблениях, слежке и принудительном контроле — обвинения, которые он категорически отрицает.

Огромное состояние Эрика Шмидта, оцениваемое в десятки миллиардов долларов, позволило ему занимать самые высокие должности в бизнесе, науке и международной политике и после того, как он покинул пост руководителя Google.

Он был генеральным директором Google с 2001 по 2011 год, а с 2011 по 2018 год занимал должность исполнительного председателя совета директоров.

Шмидт часто посещает глобальные форумы, такие как Всемирный экономический форум в Давосе, где он общается с премьер-министрами, например, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в 2021 году.

