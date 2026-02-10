Молодший на 43 роки: колишній глава Google зустрічається з дівчиною, яка годиться йому в онуки
70-річний мільярдер Ерік Шмідт з'явився на публіці в компанії 27-річної супутниці, батько якої — відомий німецький політик, прем'єр-міністр Баварії.
Колишній глава Google Ерік Шмідт, якому виповнилося 70 років, як виявилося, зустрічається з моделлю Глорією-Софі Буркандт, якій лише 27 років. Парочку вже бачили на форумі в Давосі, пише Daily Mail.
Чутки про їхній роман — і 43-річна різниця у віці — привернули пильну увагу по обидва боки Атлантики. Шмідт на 21 рік старший за батька Глорії-Софі, Маркуса Зедера.
Зедер є лідером німецької консервативної Християнсько-соціальної партії, що ставить його доньку в центр однієї з найвпливовіших політичних сімей Європи.
Вона створила собі публічний імідж як модель, письменниця та ораторка, а також є покровителькою освітньої ініціативи Ріхарда Вагнера для дітей. Згідно з повідомленнями німецьких ЗМІ, вона вивчала економіку, здобула вищу освіту і продовжує роботу над докторською дисертацією.
Ерік Шмідт і його юна кохана вже побували в США, Індії та Європі. Очікується, що наступного тижня вони візьмуть участь у Мюнхенській конференції з безпеки.
Джерело, близьке до Шмідта, зазначило, що 70-річний мільярдер не буде офіційно називати ці стосунки "романтичними", заявивши замість цього, що вони з Глорією-Софі "близькі друзі".
Ерік Шмідт і Глорія-Софі Буркандт познайомилися в Гарвардському університеті наприкінці 2025 року. Незабаром після цього вони почали разом з'являтися на великих міжнародних заходах.
Вплив Шмідта сьогодні простягається далеко за межі Кремнієвої долини. Він продовжує активно займатися штучним інтелектом, аерокосмічними проєктами та благодійністю, формуючи дискусії про майбутнє технологій і національної безпеки.
Шмідт, який керував Google у період його стрімкого зростання і перетворення на глобальну технологічну державу, одружений з філантропом Венді Шмідт, 70 років, з 1980 року.
Хоча вони публічно не коментували свій шлюб, ходять чутки, що у них відкриті стосунки. Вони часто разом виходять у світ.
Таблоїди неодноразово писали, що в Еріка Шмідта були романи з молодими відомими жінками. Причому мільярдер віддає перевагу брюнеткам. Так, його пов'язували з модельєркою Шошанною Грусс, світською левицею Уллою Паркер, PR-менеджеркою Марсі Саймон, віцепрезиденткою з комунікацій Ради з міжнародних відносин Лізою Шилдс, піаністкою Чо-Сан Нгуєн, колишньою кореспонденткою CNBC Кейт Бонер та колишньою олімпійською фігуристкою Олександрою Дуйсберг. Останні стосунки Шмідта почалися після запеклого судового спору, який широко висвітлювався в ЗМІ, з підприємницею у сфері високих технологій Мішель Ріттер, з якою він зустрічався після знайомства по роботі.
Ріттер подала судові позови, звинувачуючи Шмідта у зловживаннях, стеженні та примусовому контролі — звинувачення, які він категорично заперечує.
Величезні статки Еріка Шмідта, оцінювані в десятки мільярдів доларів, дали йому змогу обіймати найвищі посади в бізнесі, науці та міжнародній політиці й після того, як він залишив посаду керівника Google.
Він був генеральним директором Google з 2001 по 2011 рік, а з 2011 по 2018 рік обіймав посаду виконавчого голови ради директорів.
Шмідт часто відвідує глобальні форуми, як-от Всесвітній економічний форум у Давосі, де він спілкується з прем'єр-міністрами, наприклад, із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху 2021 року.
