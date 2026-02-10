Молодший на 43 роки: колишній глава Google зустрічається з дівчиною, яка годиться йому в онуки

70-річний мільярдер Ерік Шмідт з'явився на публіці в компанії 27-річної супутниці, батько якої — відомий німецький політик, прем'єр-міністр Баварії.

Колишній глава Google Ерік Шмідт, якому виповнилося 70 років, як виявилося, зустрічається з моделлю Глорією-Софі Буркандт, якій лише 27 років. Парочку вже бачили на форумі в Давосі, пише Daily Mail.

Чутки про їхній роман — і 43-річна різниця у віці — привернули пильну увагу по обидва боки Атлантики. Шмідт на 21 рік старший за батька Глорії-Софі, Маркуса Зедера.

Глорія-Софі зі своїм батьком-політиком Фото: Bild

Зедер є лідером німецької консервативної Християнсько-соціальної партії, що ставить його доньку в центр однієї з найвпливовіших політичних сімей Європи.

Вона створила собі публічний імідж як модель, письменниця та ораторка, а також є покровителькою освітньої ініціативи Ріхарда Вагнера для дітей. Згідно з повідомленнями німецьких ЗМІ, вона вивчала економіку, здобула вищу освіту і продовжує роботу над докторською дисертацією.

Ерік Шмідт і його юна кохана вже побували в США, Індії та Європі. Очікується, що наступного тижня вони візьмуть участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Джерело, близьке до Шмідта, зазначило, що 70-річний мільярдер не буде офіційно називати ці стосунки "романтичними", заявивши замість цього, що вони з Глорією-Софі "близькі друзі".

Ерік Шмідт і Глорія-Софі Буркандт познайомилися в Гарвардському університеті наприкінці 2025 року. Незабаром після цього вони почали разом з'являтися на великих міжнародних заходах.

Ерік Шмідт побував зі своєю коханою в Давосі

Вплив Шмідта сьогодні простягається далеко за межі Кремнієвої долини. Він продовжує активно займатися штучним інтелектом, аерокосмічними проєктами та благодійністю, формуючи дискусії про майбутнє технологій і національної безпеки.

Шмідт, який керував Google у період його стрімкого зростання і перетворення на глобальну технологічну державу, одружений з філантропом Венді Шмідт, 70 років, з 1980 року.

Хоча вони публічно не коментували свій шлюб, ходять чутки, що у них відкриті стосунки. Вони часто разом виходять у світ.

Ерік Шмідт зі своєю дружиною Венді Фото: Соцмережі

Таблоїди неодноразово писали, що в Еріка Шмідта були романи з молодими відомими жінками. Причому мільярдер віддає перевагу брюнеткам. Так, його пов'язували з модельєркою Шошанною Грусс, світською левицею Уллою Паркер, PR-менеджеркою Марсі Саймон, віцепрезиденткою з комунікацій Ради з міжнародних відносин Лізою Шилдс, піаністкою Чо-Сан Нгуєн, колишньою кореспонденткою CNBC Кейт Бонер та колишньою олімпійською фігуристкою Олександрою Дуйсберг. Останні стосунки Шмідта почалися після запеклого судового спору, який широко висвітлювався в ЗМІ, з підприємницею у сфері високих технологій Мішель Ріттер, з якою він зустрічався після знайомства по роботі.

Ріттер подала судові позови, звинувачуючи Шмідта у зловживаннях, стеженні та примусовому контролі — звинувачення, які він категорично заперечує.

Величезні статки Еріка Шмідта, оцінювані в десятки мільярдів доларів, дали йому змогу обіймати найвищі посади в бізнесі, науці та міжнародній політиці й після того, як він залишив посаду керівника Google.

Він був генеральним директором Google з 2001 по 2011 рік, а з 2011 по 2018 рік обіймав посаду виконавчого голови ради директорів.

Шмідт часто відвідує глобальні форуми, як-от Всесвітній економічний форум у Давосі, де він спілкується з прем'єр-міністрами, наприклад, із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху 2021 року.

