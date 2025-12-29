Як найбагатша людина Лос-Анджелеса прокутила статки в 6 млрд доларів і залишилася в боргах

Гері Винник починав із прибирання снігу в сусідів, а потім заснував компанію Global Crossing, що займалася створенням оптоволоконної кабельної мережі, і сколотив статки в 6,2 мільярда доларів. Але втратив усе через любов до розкоші.

Мільярдер-магнат, колись найбагатша людина Лос-Анджелеса, помер у злиднях у 2023 році після купівлі особняка за 250 мільйонів доларів, настільки величезного, що від прогулянки ним у Гері починалася задишка, і після того, як найняв команду з 250 кваліфікованих майстрів для його ремонту, пише Daily Mail.

Casa Encantada розорила мільярдера Гері Винника

76-річний Гері Вінник придбав свій маєток Casa Encantada площею 40 000 квадратних футів за 94 мільйони доларів 2000 року, що на той момент стало найдорожчою угодою з продажу нерухомості в Сполучених Штатах за всю історію.

Потім він витратив десятки мільйонів доларів на майже трирічну реконструкцію, проведену під керівництвом відомого архітектора Пітера Марино, щоб відновити історичний особняк 1930-х років у Бель-Ейре до музейного рівня.

Будучи шанувальником будинків у стилі "Великого Гетсбі", Винник найняв понад 250 робітників для реконструкції будинку, зокрема вісім майстрів з Парижа, єдиним завданням яких було лакування дерев'яних стін. Також було найнято групу майстрів з ліпнини, які працювали над готелем "Белладжіо" в Лас-Вегасі.

Casa Encantada залишила Винника без гроша

Винник розшукав дюжину оригінальних предметів меблів, які були спроектовані для цього будинку, і придбав їх за "велику суму". Він також прикрасив особняк історичними творами мистецтва, зокрема портретом Джорджа Вашингтона, замовленим Бенджаміном Франкліном.

Але одним розкішним будинком справа не обмежилася. Колишній діловий партнер Гері Винника розповів, що він надавав перевагу обідам у дорогих ресторанах у великій компанії і замовляв усі страви з меню. Крім цього, він часто відвідував елітні приватні клуби і був одним із головних спонсорів у своїх благодійних колах.

Очільник телекомунікаційної компанії, статки якого колись оцінювали в 6,2 мільярда доларів, був настільки багатим і успішним, що подарував своїй багаторічній домробітниці акції своєї компанії, і вона сама стала мільйонеркою.

Однак Винник помер 2023 року, маючи борг понад 150 мільйонів доларів, після того, як за три роки до цього взяв великий кредит на невигідних умовах, який, за твердженням його вдови, було оформлено без її згоди.

Винник організовував заходи для Музею сучасного мистецтва, жертвував мільйони таким установам, як Лос-Анджелеський зоопарк, підтримував тісні зв'язки з президентом США Біллом Клінтоном і проводив заходи за участю кількох політиків, включно з Арнольдом Шварценеггером.

Гері Винник із дружиною та Арнольд Шварценеггер Фото: Wikipedia

Приблизно в той самий час, коли Винник з дружиною придбали Casa Encantada, пара купила двокімнатну квартиру в готелі Sherry-Netherland у Нью-Йорку і найняла ще одного відомого архітектора для її перепланування. Також їм належав будинок на березі моря в Малібу.

Гері Винник, здавалося, жив розкішним життям, але насправді понад 20 років відчував фінансові труднощі.

Його компанія збанкрутувала 2002 року, коли лопнула бульбашка доткомів. Але Винник продав акції на суму 730 мільйонів доларів до краху — цей крок призвів до безлічі судових позовів з боку акціонерів, унаслідок яких йому довелося виплатити 55 мільйонів доларів як компенсацію.

Він був серійним інвестором і вкладав кошти в безліч медіа- і технологічних компаній, включно з кількома стартапами, які збанкрутували і закінчилися судовими позовами.

У 2023 році, незадовго до смерті Гері Винника, подружжя виставило на продаж величезний маєток за 250 мільйонів доларів.

Нещодавно цей будинок було знову виставлено на продаж за ціною 190 мільйонів доларів.

