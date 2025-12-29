Как самый богатый человек Лос-Анджелеса прокутил состояние в 6 млрд долларов и остался в долгах

Гэри Винник начинал с уборки снега у соседей, а потом основал компанию Global Crossing, занимавшуюся созданием оптоволоконной кабельной сети и сколотил состояние в 6,2 миллиарда долларов. Но потерял все из-за любви к роскоши.

Миллиардер-магнат, некогда самый богатый человек Лос-Анджелеса, умер в нищете в 2023 году после покупки особняка за 250 миллионов долларов, настолько огромного, что от прогулки по нему у Гэри начиналась одышка, и после того, как нанял команду из 250 квалифицированных мастеров для его ремонта, пишет Daily Mail.

Casa Encantada разорила миллиардера Гэри Винника

76-летний Гэри Винник приобрел свое поместье Casa Encantada площадью 40 000 квадратных футов за 94 миллиона долларов в 2000 году, что на тот момент стало самой дорогой сделкой по продаже недвижимости в Соединенных Штатах за всю историю.

Затем он потратил десятки миллионов долларов на почти трехлетнюю реконструкцию, проведенную под руководством известного архитектора Питера Марино, чтобы восстановить исторический особняк 1930-х годов в Бель-Эйре до музейного уровня.

Будучи поклонником домов в стиле "Великого Гэтсби", Винник нанял более 250 рабочих для реконструкции дома, в том числе восемь мастеров из Парижа, единственной задачей которых было лакировка деревянных стен. Также были наняты группа мастеров по лепнине, работавших над отелем "Белладжио" в Лас-Вегасе.

Casa Encantada оставила Винника без гроша

Винник разыскал дюжину оригинальных предметов мебели, которые были спроектированы для этого дома, и приобрел их за "большую сумму". Он также украсил особняк историческими произведениями искусства, в том числе портретом Джорджа Вашингтона, заказанным Бенджамином Франклином.

Но одним роскошным домом дело не ограничилось. Бывший деловой партнер Гэри Винника рассказал, что он предпочитал обедать в дорогих ресторанах в большой компании и заказывал все блюда из меню. Кроме этого он часто посещал элитные частные клубы и являлся одним из главных спонсоров в своих благотворительных кругах.

Глава телекоммуникационной компании, состояние которого когда-то оценивалось в 6,2 миллиарда долларов, был настолько богат и успешен, что подарил своей многолетней домработнице акции своей компании, и она сама стала миллионершей.

Однако Винник умер в 2023 году, имея долг более 150 миллионов долларов, после того как за три года до этого взял крупный кредит на невыгодных условиях, который, по утверждению его вдовы, был оформлен без ее согласия.

Винник организовывал мероприятия для Музея современного искусства, жертвовал миллионы таким учреждениям, как Лос-Анджелесский зоопарк, поддерживал тесные связи с президентом США Биллом Клинтоном и проводил мероприятия с участием нескольких политиков, включая Арнольда Шварценеггера.

Гэри Винник с женой и Арнольд Шварценеггер Фото: Wikipedia

Примерно в то же время, когда Винник с женой приобрели Casa Encantada, пара купила двухкомнатную квартиру в отеле Sherry-Netherland в Нью-Йорке и наняла еще одного известного архитектора для ее перепланировки. Также им принадлежал дом на берегу моря в Малибу.

Гэри Винник, казалось, жил роскошной жизнью, но на самом деле более 20 лет испытывал финансовые трудности.

Его компания обанкротилась в 2002 году, когда лопнул пузырь доткомов. Но Винник продал акции на сумму 730 миллионов долларов до краха — этот шаг привел к множеству судебных исков со стороны акционеров, в результате которых ему пришлось выплатить 55 миллионов долларов в качестве компенсации.

Он был серийным инвестором и вкладывал средства во множество медиа- и технологических компаний, включая несколько стартапов, которые обанкротились и закончились судебными тяжбами.

В 2023 году, незадолго до смерти Гэри Винника, супруги выставили на продажу огромное поместье за 250 миллионов долларов.

Недавно этот дом был снова выставлен на продажу по цене 190 миллионов долларов.

