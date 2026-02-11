Культовая певица упала с микрофоном прямо на сцене: фанаты шокированы (видео)
Колумбийская певица Шакира упала на сцене во время выступления в Сан-Сальвадоре. 49-летняя артистка оказалась на полу вместе со стойкой микрофона, однако нашла силы продолжить концерт.
Неприятный инцидент произошел во время исполнения песни "Si Te Vas". Певица подвернула ногу, потеряла равновесие и упала, ударившись локтем. На несколько секунд пение прекратилось, а среди зрителей раздались возгласы беспокойства.
Несмотря на боль, Шакира быстро поднялась на ноги и продолжила выступление. При поддержке гитариста артистка сдержала слово перед поклонниками и завершила песню, демонстрируя профессионализм.
Позже звезда поделилась видео падения в своем Instagram. К записи она добавила шуточную подпись на испанском языке: "Не волнуйтесь, я из резины".
Выступление Шакиры в столице Сальвадора стало частью мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran. Для Сан-Сальвадора это был первый концерт колумбийской звезды в городе.
Фанаты высоко оценили выдержку артистки, оставляя ободряющие комментарии под постом. Концерт завершился успешно, несмотря на неприятный инцидент в начале выступления.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Шакира появилась со своими подросшими сыновьями, которых редко видят на публике, на церемонии "Грэмми-2025".
- Певица также рассказала о личной жизни после разрыва с Пике.
Кроме того, мы рассказывали о слухах относительно нового романа Шакиры.