Культовая певица упала с микрофоном прямо на сцене: фанаты шокированы (видео)

Колумбийская певица Шакира упала на сцене во время выступления в Сан-Сальвадоре. 49-летняя артистка оказалась на полу вместе со стойкой микрофона, однако нашла силы продолжить концерт.

Неприятный инцидент произошел во время исполнения песни "Si Te Vas". Певица подвернула ногу, потеряла равновесие и упала, ударившись локтем. На несколько секунд пение прекратилось, а среди зрителей раздались возгласы беспокойства.

Несмотря на боль, Шакира быстро поднялась на ноги и продолжила выступление. При поддержке гитариста артистка сдержала слово перед поклонниками и завершила песню, демонстрируя профессионализм.

Позже звезда поделилась видео падения в своем Instagram. К записи она добавила шуточную подпись на испанском языке: "Не волнуйтесь, я из резины".

Выступление Шакиры в столице Сальвадора стало частью мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran. Для Сан-Сальвадора это был первый концерт колумбийской звезды в городе.

Фанаты высоко оценили выдержку артистки, оставляя ободряющие комментарии под постом. Концерт завершился успешно, несмотря на неприятный инцидент в начале выступления.

