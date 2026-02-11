Культова співачка впала з мікрофоном просто на сцені: фанати шоковані (відео)

Колумбійська співачка Шакіра впала на сцені під час виступу в Сан-Сальвадорі. 49-річна артистка опинилась на підлозі разом зі стійкою мікрофона, проте знайшла сили продовжити концерт.

Неприємний інцидент стався під час виконання пісні "Si Te Vas". Співачка підвернула ногу, втратила рівновагу та впала, вдарившись ліктем. На кілька секунд спів припинився, а серед глядачів пролунали вигуки занепокоєння.

Попри біль, Шакіра швидко піднялася на ноги та продовжила виступ. За підтримки гітариста артистка дотримала слово перед шанувальниками і завершила пісню, демонструючи професіоналізм.

Шакіра впала на сцені

Пізніше зірка поділилася відео падіння у своєму Instagram. До запису вона додала жартівливий підпис іспанською мовою: "Не хвилюйтеся, я з гуми".

Виступ Шакіри у столиці Сальвадору став частиною світового турне Las Mujeres Ya No Lloran. Для Сан-Сальвадора це був перший концерт колумбійської зірки в місті.

Фанати високо оцінили витримку артистки, залишаючи підбадьорливі коментарі під постом. Концерт завершився успішно, попри неприємний інцидент на початку виступу.

