Принт, который любит Кейт Миддлтон: герцогиня Софи поразила платьем (фото)

Софи, герцогиня Эдинбургская, в очередной раз подтвердила свой статус одной из самых стильных представительниц британской королевской семьи. На приеме в Виндзорском замке она появилась в элегантном монохромном платье в горошек, которое уже надевала ранее.

Софи, герцогиня Эдинбургская, присоединилась к королю Чарльзу III и королеве Камилле на торжественном мероприятии в Виндзорском замке. Событие было посвящено чествованию сиделок со всей Великобритании. Среди гостей также были премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его жена Виктория Стармер, пишет Hello.

Для эмоционального вечера 61-летняя герцогиня выбрала вневременное черно-белое платье в горошек с полупрозрачными рукавами. Этот наряд от бренда "Каролина Эррера" она уже надевала в 2021 году во время мероприятия в Гиллсборо-Касле (Дворце Гиллсборо) по случаю 50-й ежегодной конференции Британских островов и Средиземноморского региона Ассоциации парламентов Содружества (BIMR).

Платья в горошек любит Кэтрин, принцесса Уэльская, а также принцесса Беатрис Фото: коллаж Фокус

Если тогда Софи собрала светлые волосы в изысканную прическу, то в этот раз оставила их распущенными, дополнив образ сдержанными серьгами с драгоценными камнями и соответствующим ожерельем.

Игривый акцент со скрытым смыслом

В королевском гардеробе герцогини есть немало платьев в горошек — этот узор также часто выбирают другие представительницы монаршей семьи. В частности, его любит Кэтрин, принцесса Уэльская, а также принцесса Беатрис.

По словам психолога цвета и директора по дизайну компании "Лик Колор" Таш Брэдли, горошек имеет особое значение. Такой принт ассоциируется с легкостью, открытостью и игривостью. Он создает теплое впечатление, смягчает образ и способствует непринужденной атмосфере общения.

