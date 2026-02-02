Модный выбор: княгиня Шарлен продемонстрировала безупречное платье-пальто (фото)

Княгиня Шарлен привлекла внимание стильным образом во время официальной церемонии Сент-Девоты, которая состоялась 27 января в Монако. Для торжественного выхода княгиня выбрала модное платье-пальто из темно-синей шерсти, которое стало главным акцентом ее образа.

Платье-пальто отличалось лаконичным кроем и воротником с завязкой, что добавляло образу сдержанной элегантности. Шарлен дополнила наряд повязкой для волос в тон, классическими кожаными туфлями и минималистичными аксессуарами, пишет Hello.

Образ княгини соответствовал торжественному характеру праздника и одновременно подчеркивал ее изысканный вкус. Именно платье-пальто стало ключевым элементом стиля Шарлен во время церемонии, соединив современные модные тенденции с королевской сдержанностью.

Княгиня Шарлен продемонстрировала стильный образ Фото: Instagram

Церемония была частью традиционных празднований в честь Сент-Девоты — покровительницы Монако, которые ежегодно посещают члены княжеской семьи.

