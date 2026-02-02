Модний вибір: княгиня Шарлен продемонструвала бездоганну сукню-пальто (фото)

Княгиня Шарлен привернула увагу стильним образом під час офіційної церемонії Сент-Девоти, що відбулася 27 січня в Монако. Для урочистого виходу княгиня обрала модну сукню-пальто з темно-синьої вовни, яка стала головним акцентом її образу.

Сукня-пальто вирізнялася лаконічним кроєм і коміром із зав’язкою, що додавало образу стриманої елегантності. Шарлен доповнила вбрання пов’язкою для волосся в тон, класичними шкіряними туфлями та мінімалістичними аксесуарами, пише Hello.

Образ княгині відповідав урочистому характеру свята та водночас підкреслював її вишуканий смак. Саме сукня-пальто стала ключовим елементом стилю Шарлен під час церемонії, поєднавши сучасні модні тенденції з королівською стриманістю.

Княгиня Шарлен продемонструвала стильний образ Фото: Instagram

Церемонія була частиною традиційних святкувань на честь Сент-Девоти — покровительки Монако, які щороку відвідують члени княжої родини.

