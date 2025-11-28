Князь Монако з елегантною дружиною і дітьми засвітили різдвяну ялинку (фото)

Королівська родина Монако взяла участь у традиційній церемонії відкриття святкового сезону, запаливши різдвяну ілюмінацію на центральній площі Ла-Кондаміна. Принцеса Шарлен також відвідала благодійну різдвяну виставу для дітей, які борються з важкими захворюваннями.

Князь Альбер II разом із дружиною Шарлен та їхніми дітьми взяли участь в урочистій церемонії запалення святкових вогнів на головній ялинці князівства. Захід відбувся на площі Марше у Ла-Кондаміні. Як минула церемонія, — читайте у матеріалі Фокусу.

Князь Альбер II разом із дружиною Шарлен та їхніми дітьми Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Принцеса Шарлен обрала для виходу елегантне пальто у клітинку "гусяча лапка", доповнивши його шкіряними аксесуарами. 10-річна принцеса Габріелла з'явилась у накидці від Fendi, а її брат-близнюк, спадкоємець престолу принц Жак, був одягнений у толстовку Armani.

Запалення ялинки у Монако Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Саме діти натиснули на кнопку, яка активувала святкову ілюмінацію по всьому князівству. Ця подія традиційно означає офіційний початок різдвяного сезону в Монако з усіма супутніми урочистостями.

Відео дня

10-річна принцеса Габріелла з'явилась у накидці від Fendi Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Раніше принцеса Шарлен відвідала 28-му різдвяну виставу благодійної асоціації "Різдво Френкі" в аудиторії Реньє III. Захід проходив під високим патронатом князя Альбера II, який з 2023 року обіймає посаду почесного президента організації.

Цьогорічна вистава під назвою "Танцюй з Френкі" стала особливою подією. Її учасниками виступили діти, які стикаються з серйозними проблемами зі здоров'ям. Юні артисти представили програму, що поєднала музику, хореографію та оповідання про стійкість і радість життя.

Після завершення вистави принцеса Шарлен піднялася на сцену, щоб особисто привітати юних виконавців. Вона відзначила їхню мужність та подякувала волонтерам організації, які протягом року працюють над підготовкою заходу. За словами очевидців, принцеса спостерігала за виступом з хвилюванням.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Княгиня Шарлін та Альбер ІІ відзначили річницю весілля: що відомо про неймовірну історію їхнього кохання.

Княгиня Монако Шарлін вивела у світ підрослих дітей від Альбера ІІ.

Крім того, ми писали, чому князь Монако Альбер і Шарлен провели свою шлюбну ніч у різних готелях.