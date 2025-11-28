Князь Монако с элегантной женой и детьми зажгли рождественскую елку (фото)

Королевская семья Монако приняла участие в традиционной церемонии открытия праздничного сезона, зажигая рождественскую иллюминацию на центральной площади Ла-Кондамина. Принцесса Шарлен также посетила благотворительное рождественское представление для детей, которые борются с тяжелыми заболеваниями.

Князь Альбер II вместе с женой Шарлен и их детьми приняли участие в торжественной церемонии зажжения праздничных огней на главной елке княжества. Мероприятие состоялось на площади Марше в Ла-Кондамине. Как прошла церемония, — читайте в материале Фокуса.

Князь Альбер II вместе с женой Шарлен и их детьми Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Принцесса Шарлен выбрала для выхода элегантное пальто в клетку "гусиная лапка", дополнив его кожаными аксессуарами. 10-летняя принцесса Габриэлла появилась в накидке от Fendi, а ее брат-близнец, наследник престола принц Жак, был одет в толстовку Armani.

Зажигание елки в Монако Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Именно дети нажали на кнопку, которая активировала праздничную иллюминацию по всему княжеству. Это событие традиционно означает официальное начало рождественского сезона в Монако со всеми сопутствующими торжествами.

10-летняя принцесса Габриэлла появилась в накидке от Fendi Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Ранее принцесса Шарлен посетила 28-й рождественский спектакль благотворительной ассоциации "Рождество Фрэнки" в аудитории Ренье III. Мероприятие проходило под высоким патронатом князя Альбера II, который с 2023 года занимает должность почетного президента организации.

Нынешнее представление под названием "Танцуй с Фрэнки" стало особенным событием. Его участниками выступили дети, которые сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем. Юные артисты представили программу, соединившую музыку, хореографию и рассказ о стойкости и радости жизни.

После завершения спектакля принцесса Шарлен поднялась на сцену, чтобы лично поздравить юных исполнителей. Она отметила их мужество и поблагодарила волонтеров организации, которые в течение года работают над подготовкой мероприятия. По словам очевидцев, принцесса наблюдала за выступлением с волнением.

