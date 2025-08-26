"Біль ніколи не минає": княгиня Монако розповіла про страшну трагедію своєї родини

Княгиня Монако Шарлін пригадала особисту трагедію з її близькою людиною, яка стала поштовхом до багаторічної боротьби з проблемою утоплень.

Княгиня Шарлін висловилася щодо тривожного зростання кількості випадків утоплення у Франції цього літа, назвавши це "надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я", оскільки країна бореться зі збільшенням кількості смертей, пов’язаних з водою, на 45% порівняно з 2024 роком. Про це пише monaco life.

"Коли я була дитиною, мій двоюрідний брат Річард потонув у річці. Йому було лише п'ять років. Це стало справжнім ударом для всієї родини. Я переконана, що такий біль ніколи не минає", — зізналася дружина князя Альбера ІІ.

Саме ця втрата спонукала монаршу персону у 2012 році створити Фонд, головною метою якого стало навчання дітей плаванню та підвищення безпеки на воді.

"Вода може дарувати радість, але водночас вона безжальна. Навіть досвідчені плавці не застраховані від небезпеки. Діти ж можуть потонути буквально за секунди, і це часто відбувається тихо, без криків чи бризків", — додала колишня олімпійська чемпіонка.

Княгиня та князь Монако Фото: Getty Images

Наразі програми Фонду Шарлін діють у понад 45 країнах світу. Вона підкреслила, що для неї це не просто соціальний проєкт, а особиста місія.

"Втрата дитини — це немислимо, і мої думки з ними в цей важкий час. Жодна сім'я не повинна терпіти такий біль, особливо коли цього можна було уникнути", — заявила дружина князя Монако.

Зокрема, Шарлін порадила ніколи не переоцінювати свої здібності, завжди плавати під наглядом та опановувати техніки порятунку, які можуть змінити ситуацію.

У Монако запроваджено те, що княгиня Шарлін описує як зразкову освіту з безпеки на воді, починаючи з дитячого садка і продовжуючи протягом усіх шкільних років учнів.

