"Боль никогда не проходит": княгиня Монако рассказала о страшной трагедии своей семьи

Княгиня Монако Шарлен вспомнила личную трагедию с ее близким человеком, которая стала толчком к многолетней борьбе с проблемой утоплений.

Княгиня Шарлен высказалась относительно тревожного роста количества случаев утопления во Франции этим летом, назвав это "чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения", поскольку страна борется с увеличением количества смертей, связанных с водой, на 45% по сравнению с 2024 годом. Об этом пишет monaco life.

"Когда я была ребенком, мой двоюродный брат Ричард утонул в реке. Ему было всего пять лет. Это стало настоящим ударом для всей семьи. Я убеждена, что такая боль никогда не проходит", — призналась жена князя Альбера II.

Именно эта потеря побудила монаршую персону в 2012 году создать Фонд, главной целью которого стало обучение детей плаванию и повышение безопасности на воде.

"Вода может дарить радость, но в то же время она безжалостна. Даже опытные пловцы не застрахованы от опасности. Дети же могут утонуть буквально за секунды, и это часто происходит тихо, без криков или брызг", — добавила бывшая олимпийская чемпионка.

Княгиня и князь Монако Фото: Getty Images

Сейчас программы Фонда Шарлен действуют в более чем 45 странах мира. Она подчеркнула, что для нее это не просто социальный проект, а личная миссия.

"Потеря ребенка — это немыслимо, и мои мысли с ними в это трудное время. Ни одна семья не должна терпеть такую боль, особенно когда этого можно было избежать", — заявила супруга князя Монако.

В частности, Шарлен посоветовала никогда не переоценивать свои способности, всегда плавать под наблюдением и осваивать техники спасения, которые могут изменить ситуацию.

В Монако введено то, что княгиня Шарлен описывает как образцовое образование по безопасности на воде, начиная с детского сада и продолжая в течение всех школьных лет учеников.

