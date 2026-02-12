Принт, який любить Кейт Міддлтон: герцогиня Софі вразила сукнею (фото)

Софі, герцогиня Единбурзька, вкотре підтвердила свій статус однієї з найстильніших представниць британської королівської родини. На прийомі у Віндзорському замку вона з’явилася в елегантній монохромній сукні в горошок, яку вже одягала раніше.

Софі, герцогиня Единбурзька, приєдналася до короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли на урочистому заході у Віндзорському замку. Подія була присвячена вшануванню доглядальників з усієї Великої Британії. Серед гостей також були прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та його дружина Вікторія Стармер, пише Hello.

Для емоційного вечора 61-річна герцогиня обрала позачасову чорно-білу сукню в горошок із напівпрозорими рукавами. Це вбрання від бренду "Кароліна Еррера" вона вже одягала у 2021 році під час заходу в Гіллсборо-Каслі (Палаці Гіллсборо) з нагоди 50-ї щорічної конференції Британських островів і Середземноморського регіону Асоціації парламентів Співдружності (BIMR).

Сукні в горошок полюбляє Кетрін, принцеса Уельська, а також принцеса Беатріс Фото: колаж Фокус

Якщо тоді Софі зібрала світле волосся у вишукану зачіску, то цього разу залишила його розпущеним, доповнивши образ стриманими сережками з коштовним камінням і відповідним намистом.

Грайливий акцент із прихованим сенсом

У королівському гардеробі герцогині є чимало суконь у горошок — цей візерунок також часто обирають інші представниці монаршої родини. Зокрема, його полюбляє Кетрін, принцеса Уельська, а також принцеса Беатріс.

За словами психологині кольору та директорки з дизайну компанії "Лік Колор" Таш Бредлі, горошок має особливе значення. Такий принт асоціюється з легкістю, відкритістю та грайливістю. Він створює тепле враження, пом’якшує образ і сприяє невимушеній атмосфері спілкування.

