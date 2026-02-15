Гороскоп на неделю 16-22 февраля: кого ждет полоса удачи — впервые с 1703 года

Три знака Зодиака привлекут к себе настоящую удачу в течение всей недели с 16 по 22 февраля 2026 года. Солнечное затмение в знаке Водолея 17 февраля создает мощный портал для новых начинаний и неожиданных перемен.

Во вторник, 17 февраля, начнется Новый год по лунному календарю — Год Огненной Лошади, который принесет интенсивную энергию. Астрологи портала Your Tango советуют: будьте готовы к действиям в ближайшие дни. Доверяйте всему, что делаете.

Близнецы должны действовать

Готовьтесь к новому путешествию. Во вторник, 17 февраля, произойдет солнечное затмение в знаке Водолея, которое изменит вашу жизнь в совершенно другом направлении и откроет двери к масштабированию.

Действуйте немедленно или выбирайте новый путь в своей жизни. Где бы вы ни были сейчас, знайте, что вы предназначены для большего. Новая луна и солнечное затмение в Водолее знаменуют новое начало, хотя оно может быть неожиданным.

Важно сказать "да" тому, что предлагает Вселенная, и в то же время не забывать о времени для размышлений, поскольку год Лошади может принести импульсивную энергию. Это шанс наконец сделать свою жизнь такой, какой вы всегда хотели ее видеть. Просто нужно его принять.

Раки осуществляют мечты

Совершите то, о чем мечтали. В среду, 18 февраля, начинается сезон Рыб, и удача наконец-то к вам вернется. Солнце в Рыбах приносит удачу и достаток. Чтобы полностью принять энергию, нужно быть готовым поверить в свои мечты. Будьте открыты к тому, что случится в ближайшую неделю: вам выпал счастливый случай.

Также важно прислушиваться к своей интуиции. На этой неделе вы можете оказаться вне зоны комфорта.

Львы начинают новый цикл

В пятницу, 20 февраля, Сатурн и Нептун образуют конъюнкцию в Овне. Эта энергия знаменует начало нового счастливого цикла. Пришло время отпустить то, что больше не соответствует миссии вашей души, чтобы вы могли достичь всего, что суждено в этой жизни.

Овен — это движение вперед и импульс, поэтому будьте осторожны, чтобы не задумываться и не колебаться, когда решаетесь на изменения в своей жизни. Вместо этого верьте в процесс и доверяйте, что эта энергия ведет вас именно туда, где вы должны быть.

Сатурн и Нептун не образовывали конъюнкции в Овне с 1703 года, что лишь подчеркивает важность этого момента. Сатурн символизирует дисциплину и усилия, а Нептун поощряет вас мечтать и видеть шире. Верьте в себя и в свою способность изменить жизнь за одну ночь.

