Самый лучший знак Зодиака: с кем хотят быть практически все

Астрологи рассказывают о самых приятных знаках Зодиака, — от милых до чрезвычайно добросердечных. С ними приятно иметь дело, дружить, работать и строить отношения.

Астрологи выделяют шесть знаков Зодиака, которые преимущественно отличаются отзывчивостью и общительностью. Конечно, стоит обращать внимание на отдельные нюансы, но это не меняет тенденцию. О ком именно идет речь, — узнавайте в материале Фокуса.

1. Дева

"Они дружелюбны и готовы помочь, — говорит профессиональный астролог Анна Ковач. — Быстро протягивают руку помощи и дают советы. Они пытаются помочь, давая советы, но могут быть нечувствительными.

После встречи с Девой вы будете рады, что обратились к ним за помощью.

2. Стрелок

Это знак, к которому хочется обратиться, чтобы весело провести вечер или оптимистично поговорить после тяжелого дня. "Люди, рожденные под знаком Стрельца, добрые, щедрые и страстные, — говорит Ковач. — Они дружелюбны и щедры, но в то же время отстранены, независимы и слишком честны".

Стрельцы — это знак, к которому хочется обратиться, чтобы весело провести вечер или оптимистично поговорить после тяжелого дня Фото: Pexels

Впрочем, их стиль общения может раздражать некоторых людей. Если вы понимаете чувство юмора Стрельцов, то станете с ними друзьями.

3. Весы

"Весы почти всем нравятся", — говорит астролог и духовный наставник Тара Беннет.

"Они имеют терпение святых и с радостью могут часами разговаривать со старшими. Им нужна гармония и равновесие в жизни, они являются прекрасными посредниками, успокаивают напряжение и помогают другим пройти через бурные воды"", — объясняет она.

Если вспыхнет спор, Весы будут теми, кто установит мир и уладит ситуацию.

4. Рак

Раки склонны к заботе, теплоте и гармонии со своими эмоциями.

"Раки любят семью и дом, для них всегда найдется место у камина — они любят дарить и заботиться, поэтому вы получите чашку какао и вкуснейший шоколадный торт, если только переступите их порог", — отмечает известный экстрасенс и астролог Инбаал Гонигман.

5. Водолей

Знаете ли вы друга, который позволяет быть на 100% собой, не осуждая? Есть большая вероятность, что он Водолей.

"Этот знак принимает людей такими, какие они есть, получая удовольствие от знакомства с ними и понимания того, что ими движет. Они умеют слушать и любят разговоры, будь-то глубокие или просто дружеские шутки", — добавляет Беннет.

Раки склонны к заботе, теплоте и гармонии со своими эмоциями Фото: Pexels

Люди, рожденные под этим знаком, быстро заводят друзей и с непревзойденной легкостью интегрируются в новые социальные круги.

6. Рыбы

Самый приятный знак Зодиака — Рыбы. Они способны интуитивно чувствовать чувства других людей еще до того, как те успевают о них сказать. Это означает, что они являются опорой для тех, кто плачет, и могут успокоить друга, который в этом нуждается, за считанные минуты.

"Они ориентируются в социальном мире, будучи добрыми и приветливыми. Их сочувствие очевидно, и они могут быть отличными доверенными лицами", — отмечает Ковач.

Рыбы заставят вас чувствовать себя любимыми, ценными и принятыми.

