Найкращий знак Зодіаку: з ким хочуть бути практично всі

Астрологи розповідають про найприємніші знаки Зодіаку, — від милих до надзвичайно добросердих. З ними приємно мати справу, товаришувати, працювати та будувати стосунки.

Астрологи виділяють шість знаків Зодіаку, які переважно вирізняються чуйністю й товариськістю. Звісно, варто звертати уваги на окремі нюанси, але це не змінює тенденцію. Про кого саме йдеться, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

1. Діва

"Вони дружні та готові допомогти, — каже професійна астрологиня Анна Ковач. — Швидко простягають руку допомоги й дають поради. Вони намагаються допомогти, даючи поради, але можуть бути нечутливими.

Після зустрічі з Дівою ви будете раді, що звернулися до них за допомогою.

2. Стрілець

Це знак, до якого хочеться звернутися, щоб весело провести вечір або оптимістично поговорити після важкого дня. "Люди, народжені під знаком Стрільця, добрі, щедрі та пристрасні, — каже Ковач. — Вони дружні та щедрі, але водночас відсторонені, незалежні та надто чесні".

Стрільці — це знак, до якого хочеться звернутися, щоб весело провести вечір або оптимістично поговорити після важкого дня Фото: Pexels

Втім, їхній стиль спілкування може дратувати деяких людей. Якщо ви розумієте почуття гумору Стрільців, то станете з ними друзями.

3. Терези

"Терези майже всім подобаються", — каже астролог і духовний наставник Тара Беннет.

"Вони мають терпіння святих і з радістю можуть годинами розмовляти зі старшими. Їм потрібна гармонія і рівновага в житті, вони є чудовими посередниками, заспокоюють напругу та допомагають іншим пройти через бурхливі води", — пояснює вона.

Якщо спалахне суперечка, Терези будуть тими, хто встановить мир і залагодить ситуацію.

4. Рак

Раки схильні до турботи, теплоти та гармонії зі своїми емоціями.

"Раки люблять сім'ю та дім, для них завжди знайдеться місце біля каміна — вони люблять дарувати та піклуватися, тому ви отримаєте чашку какао і дуже смачний шоколадний торт, якщо тільки переступите їхній поріг", — зазначає відомий екстрасенс і астролог Інбаал Гонігман.

5. Водолій

Чи знаєте ви друга, який дозволяє бути на 100% собою, не засуджуючи? Є велика ймовірність, що він Водолій.

"Цей знак приймає людей такими, якими вони є, отримуючи задоволення від знайомства з ними та розуміння того, що їх рухає. Вони вміють слухати і люблять розмови, будь-то глибокі або просто дружні жарти", — додає Беннет.

Раки схильні до турботи, теплоти та гармонії зі своїми емоціями Фото: Pexels

Люди, народжені під цим знаком, швидко заводять друзів і з неперевершеною легкістю інтегруються в нові соціальні кола.

6. Риби

Найприємніший знак Зодіаку — Риби. Вони здатні інтуїтивно відчувати почуття інших людей ще до того, як ті встигають про них сказати. Це означає, що вони є чудовими опорою для тих, хто плаче, і можуть заспокоїти друга, який цього потребує, за лічені хвилини.

"Вони орієнтуються в соціальному світі, бувши добрими та привітними. Їхнє співчуття очевидне, і вони можуть бути чудовими довіреними особами", — зазначає Ковач.

Риби змусять вас почуватися коханими, цінними та прийнятими.

