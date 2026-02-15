Гороскоп на тиждень 16-22 лютого: на кого чекає смуга удачі — вперше з 1703 року

Три знаки Зодіаку привернуть до себе справжню удачу впродовж усього тижня з 16 по 22 лютого 2026 року. Сонячне затемнення у знаку Водолія 17 лютого створює потужний портал для нових початків і несподіваних змін.

У вівторок, 17 лютого, почнеться Новий рік за місячним календарем — Рік Вогняного Коня, який принесе інтенсивну енергію. Астрологи порталу Your Tango радять: будьте готові до дій найближчими днями. Довіряйте всьому, що робите.

Близнюки мають діяти

Готуйтеся до нової подорожі. У вівторок, 17 лютого, відбудеться сонячне затемнення в знаку Водолія, яке змінить ваше життя в абсолютно іншому напрямку і відкриє двері до масштабування.

Дійте негайно або обирайте новий шлях у своєму житті. Де б ви не були зараз, знайте, що ви призначені для більшого. Новий місяць і сонячне затемнення у Водолії знаменують новий початок, хоча він може бути несподіваним.

Важливо сказати "так" тому, що пропонує Всесвіт, і водночас не забувати про час для роздумів, оскільки рік Коня може принести імпульсивну енергію. Це шанс нарешті зробити своє життя таким, яким ви завжди хотіли його бачити. Просто потрібно його прийняти.

Раки здійснюють мрії

Здійсніть те, про що мріяли. У середу, 18 лютого, починається сезон Риб, і удача нарешті до вас повернеться. Сонце в Рибах приносить удачу і достаток. Щоб повністю прийняти енергію, потрібно бути готовим повірити у свої мрії. Будьте відкриті до того, що трапиться в найближчий тиждень: вам випала щаслива нагода.

Також важливо прислухатися до своєї інтуїції. Цього тижня ви можете опинитися поза зоною комфорту.

Леви починають новий цикл

У п'ятницю, 20 лютого, Сатурн і Нептун утворять кон'юнкцію в Овні. Ця енергія знаменує початок нового щасливого циклу. Настав час відпустити те, що більше не відповідає місії вашої душі, щоб ви могли досягти всього, що судилося в цьому житті.

Овен — це рух вперед і імпульс, тому будьте обережні, щоб не замислюватися і не вагатися, коли наважуєтесь на зміни у своєму житті. Натомість вірте в процес і довіряйте, що ця енергія веде вас саме туди, де ви маєте бути.

Сатурн і Нептун не утворювали кон'юнкції в Овні з 1703 року, що лише підкреслює важливість цього моменту. Сатурн символізує дисципліну і зусилля, а Нептун заохочує вас мріяти й бачити ширше. Вірте в себе й у свою здатність змінити життя за одну ніч.

