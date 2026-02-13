Анджелина Джоли увидела, как падает мужчина — и поразила своей реакцией (видео)

Анджелина Джоли во время визита в Париж остановилась посреди толпы, чтобы помочь поклоннику, который упал под давлением папарацци. Трогательный момент попал на видео и быстро разлетелся по соцсетям.

Голливудская актриса приехала во французскую столицу, чтобы представить свою новую работу — фильм "Кутюр". После премьеры и светских мероприятий она направлялась в отель, где ее уже ждали десятки фанатов и фотографов, которые окружили звезду в попытке получить автографы и фото.

В ролике видно, как один из поклонников не удержал равновесие в давке и упал на землю. Джоли остановилась, жестом попросила охрану отступить и лично обратилась к мужчине, поинтересовавшись, все ли с ним в порядке. Убедившись, что он в порядке, актриса дала ему автограф и после этого села в автомобиль.

Видео инцидента быстро распространилось по сети. В комментариях пользователи называют поступок актрисы проявлением искренней эмпатии и отмечают, что она "остается человеком в любой ситуации".

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

50-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в полупрозрачном платье. Энджи выглядела элегантно в полупрозрачном платье в пол, украшенном блестками. Она соединила свой наряд с высокими черными туфлями на шпильках.

Звезда готовится покинуть Голливуд, чтобы начать новый этап. В частности, Джоли выставила на продажу историческую усадьбу Cecil B. DeMille стоимостью 25 миллионов долларов.

Кроме того, в ноябре 2025 года в сети обсуждали снимок, где Анджелина Джоли в антидроновом тоннеле в Херсоне.