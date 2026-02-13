Анджеліна Джолі побачила, як падає чоловік — і вразила своєю реакцією (відео)

Анджеліна Джолі під час візиту до Парижа зупинилася посеред натовпу, щоб допомогти шанувальнику, який упав під тиском папараці. Зворушливий момент потрапив на відео й швидко розлетівся соцмережами.

Голлівудська акторка приїхала до французької столиці, щоб представити свою нову роботу — фільм "Кутюр". Після прем’єри та світських заходів вона прямувала до готелю, де на неї вже чекали десятки фанатів і фотографів, які оточили зірку в спробі отримати автографи та фото.

У ролику видно, як один із шанувальників не втримав рівновагу в тисняві й упав на землю. Джолі зупинилася, жестом попросила охорону відступити й особисто звернулася до чоловіка, поцікавившись, чи все з ним гаразд. Переконавшись, що він в порядку, акторка дала йому автограф і після цього сіла в автомобіль.

Відео інциденту швидко поширилося мережею. У коментарях користувачі називають вчинок акторки проявом щирої емпатії та зазначають, що вона "залишається людиною в будь-якій ситуації".

