Муж не сразу заметил: Мишель Обама сделала 10 пирсингов за один раз (фото)

Бывшая первая леди США Мишель Обама настолько вдохновилась трендом молодого поколения на пирсинг, что не удержалась и пробила себе уши 10 раз за один сеанс.

Жена экс-президента США Барака Обамы призналась, что всегда хотела себе сделать дополнительные проколы в ушах, но не сразу нашла на это время. Об этом она рассказала в эфире своего подкаста IMO, который ведет с братом, пишет Page Six.

Изменения во внешности сестры заметил Крейг Робинсон, брат, который на подкасте решил пошутил об этом.

"Что я узнал о тебе, так это то, что ты попыталась проколоть уши и думала, что я этого не заметил. И я вижу, что ты сделала все эти новые проколы в ушах", — заметил Робинсон.

Мишель призналась, что на самом деле об этом думала уже давно. Вторую серьгу бывшая первая леди пробовала носить еще до рождения детей, однако впоследствии "просто поленилась".

Відео дня

Page Six | Мишель Обама во время своего подкаста призналась о своем пирсинге

По словам Мишель Обамы, она хотела сделать несколько пирсингов, но уже во время самого сеанса настолько увлеклась, что не могла никак остановиться, и поэтому просила мастера делать новые прокалывания "еще и еще".

"О, сделайте один здесь и один здесь. О, да, давайте попробуем один здесь", — передала свои слова Обама.

В конце сеанса выяснилось, что она за один раз сделала 10 пирсингов.

Барак Обама не сразу заметил новые пирсинги у жены

С пирсингом также случился курьезный момент в жизни ее семьи. В то время, как брат сразу заметил изменения во внешности Мишель, муж заметил новые прокалывания в ушах жены лишь через несколько дней.

"Бараку понадобилось несколько дней", — призналась со смехом бывшая первая леди США.

Как утверждает Мишель Обама, бывший президент лишь спустя 72 часа заметил, что у нее новые пирсинги. Он даже попытался оправдать собственную невнимательность к жене, упомянув о том, что она якобы постоянно ходит с распущенными волосами, что и скрыло изменения.

"Не знаю. Я же сплю с тобой каждую ночь, чувак, ты же знаешь?", — ответила на это Мишель.

Напомним, в июне 2025 года издание Daily Mail писало, что Мишель Обама сходила на ужин в Испании без мужа, но с другим другом-политиком.

В апреле Мишель Обама комментировала свои слухи о разводе.