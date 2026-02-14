Чоловік не одразу помітив: Мішель Обама зробила 10 пірсингів за один раз (фото)

Колишня перша леді США Мішель Обама настільки надихнулася трендом молодого покоління на пірсинг, що не втрималася і пробила собі вуха 10 разів за один сеанс.

Дружина експрезидента США Барака Обами зізналася, що завжди хотіла собі зробити додаткові проколи у вухах, але не одразу знайшла на це час. Про це вона розповіла в етері свого подкасту IMO, який веде з братом, пише Page Six.

Зміни у зовнішності сестри помітив Крейг Робінсон, брат, який на подкасті вирішив пожартував про це.

"Що я дізнався про тебе, так це те, що ти спробувала проколоти вуха і думала, що я цього не помітив. І я бачу, що ти зробила всі ці нові проколи в вухах", — зауважив Робінсон.

Мішель зізналася, що насправді про це думала вже давно. Другу сережку колишня перша леді пробувала носити ще до народження дітей, проте згодом "просто полінувалася".

Page Six | Мішель Обама під час свого подкасту зізналася про свій пірсинг

За словами Мішель Обами, вона хотіла зробити кілька пірсингів, але вже під час самого сеансу настільки захопилася, що не могла ніяк зупинитися, і тому прохала майстра робити нові проколювання "ще і ще".

"О, зробіть один тут і один тут. О, так, давайте спробуємо один тут", — передала свої слова Обама.

Наприкінці сеансу з'ясувалося, що вона за один раз зробила 10 пірсингів.

Барак Обама не одразу помітив нові пірсинги у дружини

Із пірсингом також трапився курйозний момент у житті її сім'ї. У той час, як брат одразу помітив зміни у зовнішності Мішель, чоловік зауважив нові проколювання у вухах дружини лише через кілька днів.

"Бараку знадобилося кілька днів", — зізналася зі сміхом колишня перша леді США.

Як стверджує Мішель Обама, колишній президент лише через 72 години помітив, що у неї нові пірсинги. Він навіть спробував виправдати власну неуважність до дружини, згадавши про те, що вона нібито постійно ходить з розпущеним волоссям, що й приховало зміни.

"Не знаю. Я ж сплю з тобою щоночі, чуваче, ти ж знаєш?", — відповіла на це Мішель.

Нагадаємо, у червні 2025 року видання Daily Mail писало, що Мішель Обама сходила на вечерю в Іспанії без чоловіка, але з іншим другом-політиком.

У квітні Мішель Обама коментувала свої чутки про розлучення.