Звезда фильма "Крик" сделала громкое признание: когда-то она "встречалась" с принцем Гарри, но кое-что ее оттолкнуло

Канадская актриса и звезда фильмов ужасов "Крик" Нив Кэмпбелл призналась, что когда-то "встречалась" с британским принцем Гарри, прежде чем он женился на Меган Маркл.

Однажды Кэмпбелл пригласили на вечеринку по случаю дня рождения подруги, где она и увидела впервые с принцем Гарри. Об этом звезда рассказала 14 февраля во время ток-шоу с Джонатаном Россом, передает издание Express.

Ведущий расспрашивал гостей о лучших и худших первых свиданиях. Когда он обратился к актрисе, она неожиданно заговорила о британском принце.

Во время того первого "свидания" они заговорили впервые, и Гарри вспомнил то, что в детстве у него на стене висел плакат с изображением актрисы. Кэмпбелл призналась, что это заставило ее чувствовать себя неловко.

"Это не было лучшей репликой. Мы потанцевали, хорошо провели время, но не обменялись номерами телефонов или чем-то другим", — призналась актриса.

ITV | Нив Кэмпбелл рассказала о встречах с принцем Гарри

На том их встречи не закончились. Вскоре Нив пригласили на благотворительный ужин вместе с ее тогдашним парнем Джей Джеем, а когда она прибыла на место, то заметила, что туда также пригласили Гарри.

"Они посадили Джей Джея на другом конце стола, а меня — рядом с Гарри", — отметила актриса.

Кэмпбелл рассказала, что принц вел себя "очень мило", однако в какой-то момент завел почему-то разговор о своей бабушке — королеве Елизавете II. Это ей "немного испортило настроение".

"Он был очень милым, но потом начал рассказывать о своей бабушке, и мы разговаривали, а потом я поняла, о ком он говорит, и что он упоминает имя своей бабушки. Это немного испортило настроение", — пояснила актриса.

В конце концов, об отношениях между ними и речи не было, поскольку Кэмпбелл в то время встречалась. Гарри же вскоре женился на светской львице Меган Маркл, с которой они сейчас воспитывают двух общих детей.

