Зірка фільму "Крик" зробила гучне зізнання: колись вона "зустрічалася" з принцом Гаррі, але дещо її відштовхнуло

Канадська акторка і зірка фільмів жахів "Крик" Нів Кемпбелл зізналася, що колись "зустрічалася" з британським принцом Гаррі, перш ніж він одружився з Меган Маркл.

Одного разу Кемпбелл запросили на вечірку з нагоди дня народження подруги, де вона і побачилася вперше з принцом Гаррі. Про це зірка розповіла 14 лютого під час ток-шоу з Джонатаном Россом, передає видання Express.

Ведучий розпитував гостей про найкращі та найгірші перші побачення. Коли він звернувся до акторки, вона несподівано заговорила про британського принца.

Під час того першого "побачення" вони заговорили вперше, і Гаррі пригадав те, що у дитинстві у нього на стіні висів плакат з зображенням акторки. Кемпбелл зізналася, що це змусило її відчувати себе незручно.

"Це не було найкращою реплікою. Ми потанцювали, добре провели час, але не обмінялися номерами телефонів чи чимось іншим", — зізналася акторка.

Відео дня

ITV | Нів Кемпбелл розповіла про зустрічі з принцом Гаррі

На тому їхні зустрічі не скінчилися. Невдовзі Нів запросили на благодійну вечерю разом з її тодішнім хлопцем Джей Джеєм, а коли вона прибула на місце, то зауважила, що туди також запросили Гаррі.

"Вони посадили Джей Джея на іншому кінці столу, а мене — поруч із Гаррі", — зазначила акторка.

Кемпбелл розповіла, що принц поводився "дуже мило", однак якоїсь миті завів чомусь розмову про свою бабусю — королеву Єлизавету II. Це їй "трохи зіпсувало настрій".

"Він був дуже милим, але потім почав розповідати про свою бабусю, і ми розмовляли, а потім я зрозуміла, про кого він говорить, і що він згадує ім'я своєї бабусі. Це трохи зіпсувало настрій", — пояснила акторка.

Зрештою, про стосунки між ними і мови не було, оскільки Кемпбелл на той час зустрічалася. Гаррі ж невдовзі одружився зі світською левицею Меган Маркл, з якою вони зараз виховують двох спільних дітей.

Меган Маркл 14 лютого показала рідкісний кадр з маленькою донькою на руках у принца Гаррі.

Нагадаємо, у січні видання Daily Mail опублікувало зізнання Кім Кардаш'ян про те, чому раптом зникли фото з вечірки, на яких були Меган Маркл та принц Гаррі.