Меган Маркл у День закоханих показала рідкісний кадр з донькою на руках у принца Гаррі (фото)

Меган Маркл у День святого Валентина оприлюднила тепле звернення до своєї сім'ї, показавши рідкісний кадр із чотирирічною донькою Лілібет.

Любовне звернення Маркл адресоване принцу Гаррі та двом їхнім спільним дітям, і супроводжується текстом: "Мої валентинки". Відповідний допис 44-річна герцогиня Сассекська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фотографії зображено усміхненого принца Гаррі, який тримає на руках Лілібет. Донька натомість у руках має велику в'язку повітряних кульок червоного кольору, що символізують свято закоханих. Сім'я знялася під час відпочинку на відкритому просторі сонячного вечора у Каліфорнії.

У зверненні Маркл також згадала про свого семирічного сина, якого чомусь на фотографії немає.

"Ці двоє + Арчі = мої вічні Валентини", — підписала кадр Меган Маркл.

Відео дня

Меган Маркл показала фото маленької доньки з принцом Гаррі

Герцогиня вкрай рідко ділиться кадрами своїх дітей у соціальних мережах. Останній кадр, на якому видно її сім'ю, було оприлюднено на сторінці Меган Маркл ще минулого року, 19 грудня.

На рідкісному кадрі, що показала герцогиня у грудні, зображений її син та донька під час сімейного відпочинку у той час, коли принц Гаррі полетів до Великої Британії.

Як звертає увагу британське видання Daily Mail, публікація нової сімейної фотографії відбулася на тлі новин про те, що Меган Маркл планує повернутися у Велику Британію влітку 2026 року. Це має статися вперше за 4 роки.

Проте, як дізналися ЗМІ, герцогиня згідна знову ступити на британську землю тільки у тому випадку, якщо їй та принцу Гаррі зможуть організувати відповідні заходи безпеки.

"Безпека завжди буде вирішальним чинником у цьому питанні", — розповів інсайдер медіа.

Востаннє Меган Маркл була у Великій Британії у вересні 2022 року, коли приїжджала на похорон королеви Єлизавети II.

Нагадаємо, 11 лютого видання The Mirror повідомляло, що Меган Маркл висунула сувору вимогу до принца Гаррі, поки скандал з Епштейном триває.

30 січня видання Express писало, як Меган Маркл висміяли користувачі через її капелюх.