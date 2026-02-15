Меган Маркл в День влюбленных показала редкий кадр с дочкой на руках у принца Гарри (фото)

Меган Маркл в День святого Валентина обнародовала теплое обращение к своей семье, показав редкий кадр с четырехлетней дочерью Лилибет.

Любовное обращение Маркл адресовано принцу Гарри и двум их общим детям, и сопровождается текстом: "Мои валентинки". Соответствующее сообщение 44-летняя герцогиня Сассекская опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографии изображен улыбающийся принц Гарри, который держит на руках Лилибет. Дочь вместо этого в руках держит большую связку воздушных шариков красного цвета, символизирующих праздник влюбленных. Семья снялась во время отдыха на открытом пространстве солнечным вечером в Калифорнии.

В обращении Маркл также упомянула о своем семилетнем сыне, которого почему-то на фотографии нет.

"Эти двое + Арчи = мои вечные Валентины", — подписала кадр Меган Маркл.

Герцогиня крайне редко делится кадрами своих детей в социальных сетях. Последний кадр, на котором видно ее семью, был обнародован на странице Меган Маркл еще в прошлом году, 19 декабря.

На редком кадре, который показала герцогиня в декабре, изображен ее сын и дочь во время семейного отдыха в то время, когда принц Гарри улетел в Великобританию.

Как обращает внимание британское издание Daily Mail, публикация новой семейной фотографии состоялась на фоне новостей о том, что Меган Маркл планирует вернуться в Великобританию летом 2026 года. Это должно произойти впервые за 4 года.

Однако, как узнали СМИ, герцогиня согласна вновь ступить на британскую землю только в том случае, если ей и принцу Гарри смогут организовать соответствующие меры безопасности.

"Безопасность всегда будет решающим фактором в этом вопросе", — рассказал инсайдер медиа.

Последний раз Меган Маркл была в Великобритании в сентябре 2022 года, когда приезжала на похороны королевы Елизаветы II.

