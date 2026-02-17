Китайский Новый год 2026: как встретить, чтобы привлечь удачу, счастье и деньги

Дату китайского Нового года определяют не по календарю, а по фазам Луны. Каждый год он приходится на новолуние — между 21 января и 20 февраля. В китайской традиции празднование Нового года может длиться до 15 дней и обычно включает символические ритуалы.

Китайский Новый год обычно приходится на второе новолуние по григорианскому календарю — между 21 января и 20 февраля. В этом году новолуние — 17 февраля, то есть примерно совпадает с началом весны. Следовательно, это период обновления, омоложения и восстановления. Фокус пишет, как лучше встретить праздник.

Год Огненной Лошади 2026

Празднование китайского Нового года обычно длится 15 суток, — от новолуния до полнолуния, которое в этом году выпадает на 3 марта.

Каждый год ассоциируется с одним из 12 животных китайского Зодиака: Крысой, Быком, Тигром, Кроликом, Драконом, Змеей, Лошадью, Козой, Обезьяной, Петухом, Собакой и Свиньей.

Китайский Новый год обычно приходится на второе новолуние

После года Змеи (вспомните о многочисленных переменах и интригах), мы вступаем в год Огненной Лошади.

Как отмечает астролог Эмма Хауарт, переход к году Огненной Лошади сопровождается Луной в Водолее — это будет иметь мощное влияние на каждый знак Зодиака, принесет новый период "независимости, уверенности, энергии и динамизма" от Лошади и дополнительную "интенсивность, мотивацию и страсть" благодаря элементу огня. Другими словами, это именно то время, когда вы сделаете все запланированное.

Как празднуют Новый год?

Новый год по лунному календарю связан с возрождением и обновлением. Традиционные празднования, как правило, отражают эти темы. Стоит устроить уборку. Также молодые люди получают от родственников красные конверты с деньгами как символ удачи и счастья в начале года.

Период китайского Нового года обычно начинается и заканчивается яркими фестивалями с фейерверками, петардами, парадом, танцем дракона и музыкой.

