Китайський Новий рік 2026: як зустріти, щоб привернути удачу, щастя і гроші

Дату китайського Нового року визначають не за календарем, а за фазами Місяця. Щороку він припадає на молодик — між 21 січня і 20 лютого. У китайській традиції святкування Нового року може тривати до 15 днів і зазвичай включає символічні ритуали.

Китайський Новий рік зазвичай припадає на другий молодик за григоріанським календарем — зазвичай між 21 січня і 20 лютого. Цього року молодик — 17 лютого, тобто приблизно збігається з початком весни. Отже, це період оновлення, омолодження та відновлення. Фокус пише, як краще зустріти свято.

Рік Вогняного Коня 2026

Святкування китайського Нового року зазвичай триває 15 діб, — від молодика до повні, яка цього року випадає на 3 березня.

Кожен рік асоціюється з однією із 12 тварин китайського Зодіаку: Щуром, Биком, Тигром, Кроликом, Драконом, Змією, Конем, Козою, Мавпою, Півнем, Собакою та Свинею.

Китайський Новий рік зазвичай припадає на другий молодик Фото: Pixels

Після року Змії (згадайте про численні зміни та інтриги), ми вступаємо в рік Вогняного Коня.

Відео дня

Як зазначає астрологиня Емма Хауарт, перехід до року Вогняного Коня супроводжується Місяцем у Водолії — це матиме потужний вплив на кожен знак Зодіаку, принесе новий період "незалежності, впевненості, енергії та динамізму" від Коня та додаткову "інтенсивність, мотивацію та пристрасть" завдяки елементу вогню. Іншими словами, це саме той час, коли ви зробите все заплановане.

Як святкують Новий рік?

Новий рік за місячним календарем пов'язаний із відродженням і оновленням. Традиційні святкування, як правило, відображають ці теми. Варто влаштувати прибирання. Також молоді люди отримують від родичів червоні конверти з грошима як символ удачі та щастя на початку року.

Період китайського Нового року зазвичай починається і закінчується яскравими фестивалями з феєрверками, петардами, парадом, танцем дракона і музикою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Три знаки Зодіаку привернуть до себе справжню удачу впродовж усього тижня з 16 по 22 лютого 2026 року. Сонячне затемнення у знаку Водолія 17 лютого створює потужний портал для нових початків і несподіваних змін.

Астрологи розповідають про найприємніші знаки Зодіаку, — від милих до надзвичайно добросердих. З ними приємно мати справу, товаришувати, працювати та будувати стосунки.

Окрім того, ми розповідали, кому зі знаків Зодіаку пощастить в коханні взимку 2025-2026 року.