Рецепт к Масленице: мишленовский повар рассказала секрет идеальных блинчиков

С 16 по 22 февраля в Украине отмечает Масленица, а потому простой и надежный рецепт вкусных блинчиков будет актуален, как никогда.

Дерья Адем, шеф-кондитер и новатор, которая работала в знаменитом отеле The Ritz, раскрывает рецепт идеальных блинчиков и объясняет критическую ошибку, из-за которой первый блинчик получается "комом", пишет Daily Mail.

Дерья поделилась своими лучшими советами для Масленицы — дня, обычно называемого блинным днем, — который знаменует собой последний день перед Великим постом.

Она настаивала на том, что распространенных неудач — таких как комковатое тесто и слишком жирный первый блин — можно избежать, исправив всего несколько простых ошибок.

По ее словам, для идеального блина "нужно меньше масла, чем вы думаете", и порекомендовала использовать кулинарный спрей вместо масла или сливочного масла.

Слегка сбрызнув форму маслом, вы предотвратите впитывание лишнего жира в блинчик, благодаря чему он не получится мягким и жирным.

Дерья добавила, что перемешивание теста также играет решающую роль.

Описывая процесс приготовления блинов, она сказала: "Я смешиваю муку, сахар и соль, просеиваю их, чтобы они хорошо перемешались, а затем медленно добавляю яйца, чтобы они не слипались. Если добавлять сухие ингредиенты в жидкие, получится много комков".

Затем она добавляет молоко, чтобы получить однородное тесто, и подрумянивает немного сливочного масла, чтобы придать ему "приятный ореховый привкус и глубину вкуса". Дает ему немного остыть и начинает жарить блины.

Масленица знаменует собой последний день перед началом периода Великого поста за которым следует Пасха.

Что касается начинок, Дерья предпочитает сладкие вкусы. Называя себя "классицисткой", она отдает предпочтение традиционному креп-сюзетт, в котором блинчик пропитывается апельсином, апельсиновым ликером и сахаром.

Однако, когда готовишь стопку блинов для семьи, допустимо все что угодно. Она предложила фисташковый крем с фруктами, чтобы накормить всю семью, — или что угодно на ваш вкус.

Дерья сказала, что толщина блинчика — это личный выбор, но более тонкий блинчик, похожий на креп, скорее всего, будет проще приготовить.

Идеальные блинчики на Масленицу от мишленовского повара

Ингредиенты:

100 г пшеничной муки

24 г сахара

1 яйцо

1 яичный желток

200 мл молока

32 г коричневого масла (растопленного до образования коричневого цвета и орехового аромата)

Просейте муку, сахар и соль вместе. Медленно добавьте яйцо и желтки. Добавьте молоко, а затем завершите добавлением теплого коричневого масла.

Тщательно, но аккуратно перемешайте. Процедите еще раз смесь через сито. Смесь нужно использовать до того, как масло застынет. Слегка сбрызните сковороду для блинов маслом и возьмите небольшой половник, чтобы равномерно выливать тесто для блинчиков на сковороду. Нагрейте сковороду и слегка сбрызните ее маслом из распылителя.

Поднимите форму на воздух и вылейте тесто, покрутите сковороду, чтобы оно равномерно распределилось. Поставьте обратно на огонь, пока блин не станет мягким и его будет легко переворачивать, и жарьте до золотистого цвета с обеих сторон. Выложите на лист пергаментной бумаги и складывайте блинчики стопкой, перемазывая сливочным маслом.

