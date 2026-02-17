Рецепт до Масляної: мішленівський кухар розповіла секрет ідеальних млинців

З 16 по 22 лютого в Україні відзначається Масляна, а тому простий і надійний рецепт смачних млинців буде актуальним, як ніколи.

Дер'я Адем, шеф-кондитерка і новаторка, яка працювала в знаменитому готелі The Ritz, розкриває рецепт ідеальних млинців і пояснює критичну помилку, через яку перший млинець виходить "грудкою", пише Daily Mail.

Дер'я поділилася своїми найкращими порадами для Масляної — дня, зазвичай званого млинцевим днем, — який знаменує собою останній день перед Великим постом.

Вона наполягала на тому, що поширених невдач — як-от грудкувате тісто і надто жирний перший млинець — можна уникнути, виправивши лише кілька простих помилок.

За її словами, для ідеального млинця "потрібно менше олії, ніж ви думаєте", і порекомендувала використовувати кулінарний спрей замість масла або вершкового масла.

Злегка збризнувши форму олією, ви допоможете запобігти всмоктуванню зайвого жиру в млинець, завдяки чому він не вийде м'яким і жирним.

Дерья додала, що перемішування тіста також відіграє вирішальну роль.

Описуючи процес приготування млинців, вона сказала: "Я змішую борошно, цукор і сіль, просіюю їх, щоб вони добре перемішалися, а потім повільно додаю яйця, щоб вони не злипалися. Якщо додавати сухі інгредієнти в рідкі, вийде багато грудок".

Потім вона додає молоко, щоб отримати однорідне тісто, і підрум'янює трохи вершкового масла, щоб надати йому "приємний горіховий присмак і глибину смаку". Дає йому трохи охолонути і починає смажити млинці.

Масляна знаменує собою останній день перед початком періоду Великого посту, за яким слідує Великдень.

Що стосується начинок, Дерья віддає перевагу солодким смакам. Називаючи себе "класицисткою", вона віддає перевагу традиційному креп-сюзетт, у якому млинець просочується апельсином, апельсиновим лікером і цукром.

Однак, коли готуєш стопку млинців для сім'ї, допустимо все що завгодно. Вона запропонувала фісташковий крем із фруктами, щоб нагодувати всю сім'ю, — або що завгодно на ваш смак.

Дерья сказала, що товщина млинця — це особистий вибір, але тонший млинець, схожий на креп, найімовірніше, буде простіше приготувати.

Ідеальні млинці на Масляну від мішленівського кухаря

Інгредієнти:

100 г пшеничного борошна

24 г цукру

1 яйце

1 яєчний жовток

200 мл молока

32 г коричневого масла (розтопленого до утворення коричневого кольору і горіхового аромату)

Просійте борошно, цукор і сіль разом. Повільно додайте яйце та жовтки. Додайте молоко, а потім завершіть додаванням теплого коричневого масла.

Ретельно, але акуратно перемішайте. Процідіть ще раз суміш через сито. Суміш потрібно використати до того, як масло застигне. Злегка збризніть сковороду для млинців олією і візьміть невеликий ополоник, щоб рівномірно виливати тісто для млинців на сковороду. Нагрійте сковороду і злегка збризніть її олією з розпилювача.

Підніміть форму на повітря і вилийте тісто, покрутіть сковороду, щоб воно рівномірно розподілилося. Поставте назад на вогонь, поки млинець не стане м'яким і його буде легко перевертати, і смажте до золотистого кольору з обох боків. Викладіть на аркуш пергаментного паперу і складайте млинці стопкою, перемазуючи вершковим маслом.

