"Не за гей-браки воюют герои": неизвестные сорвали концерт Меловина в Ровно (видео)

Концерт украинского певца MÉLOVIN в Ровно, который должен был состояться 17 февраля, сорвали недиомие люди, которые пришли с плакатами "Не за гей-браки воюют герои".

В то же время присутствующим сообщили, что концерт отменили по техническим причинам, пишет "Суспільне".

Сам концерт должен был состояться в местном дворце культуры. Его директор Анатолий Чугуевец подтвердил журналистам, что протестующие выступали против однополых браков.

"Должен был быть концерт. Подписано соответствующее соглашение. Пришла группа людей, выкрикивали лозунги. Охрана организаторов покинула помещение. Тогда приехала полиция, чтобы пообщаться с присутствующими. Ничего такого горячего нет", — рассказал Чугуевец.

Он уточнил, что решение об окончательной отмене или переносе концерта примут позже.

Відео дня

В то же время в полицию поступило сообщение о конфликте во время концерта.

"Правоохранители оперативно отреагировали и прибыли на место происшествия. Во время обработки сообщения никаких столкновений или других существенных нарушений общественного порядка зафиксировано не было", — отметила пресс-секретарь Нацполиции Мария Юстицкая.

На момент публикации материала сам MÉLOVIN не комментировал событий в Ровно.

Напомним, в начале января Меловин после помолвки с военным объявил о завершении карьеры.

Фокус также писал о том, что Меловин после разрыва с женихом кардинально сменил имидж.